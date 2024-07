Les meilleurs animes de tous les temps, vous devez absolument les voir

© Tom’s Guide

Quel est le meilleur anime de tous les temps ? Entre fans du genre, cette interrogation peut mener à d’interminables débats. Si nous n’avons pas la prétention d’avoir une réponse objective à ces questions, nous avons tout de même dressé un classement des meilleurs animes de tous les temps selon la rédaction de Tom’s Guide. Dans le cas où vous n’auriez pas encore vu certains d’entre eux, on vous conseille vivement de les découvrir.

1. L’Attaque des Titans, l’anime qui ne fait rien comme les autres

Alors que l’humanité vit dans des murs fortifiés depuis plus de 100 ans pour se protéger des titans mangeurs d’hommes qui rôdent à l’extérieur, tout bascule en l’an 845. Un immense titan s’attaque au district de Shiganshina, dans lequel vit le jeune Eren Jäger. Le garçon perdra sa mère lors de l’invasion. Ce jour-là, il assure qu’il se vengera des titans en les exterminant tous un par un.

© Wit Studio

Si au départ, L’Attaque des Titans ressemble un shōnen centré sur l’action, on se rend rapidement compte qu’il n’est pas comme les autres. L’écriture de l’anime est grandiose, avec des rebondissements poignants à la mise en scène exceptionnelle.

La série bouleverse par ses disparitions brutales, par ses révélations intelligentes et les thématiques abordées. Difficile de trouver un anime aussi peu manichéen que L’Attaque des Titans. Il s’agit d’une série à voir absolument, même pour celles et ceux qui ne sont pas fans du genre.



Épisodes : 87 + 2 épisodes spéciaux

Streaming : Crunchyroll, ADN et Netflix

2. Dragon Ball, le shōnen culte à voir absolument

L’anime culte adapté du manga d’Akira Toriyama mérite évidemment sa place dans la liste. Dans Dragon Ball, on suit l’histoire de Son Goku, un jeune garçon à la recherche des 7 boules de cristal capable d’exaucer les vœux de n’importe qui une fois réunies. Tout au long de son voyage initiatique, le public verra Goku se faire des amis, des ennemis, grandir et devenir un combattant de plus en plus redoutable, prêt à repousser des ennemis toujours plus coriaces.

© Toei Animation

Dragon Ball est un anime plein d’humour, de moments poignants et d’affrontements épiques. Suivre l’évolution de personnages extrêmement attachants à travers l’œuvre, mais aussi ses suites Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, est un véritable plaisir.

Le shōnen culte a un peu mieux vieilli en manga qu’en anime, mais ceux qui le découvrent aujourd’hui ont toutes les chances de se laisser emporter par le charme de Dragon Ball. Une série légendaire qui a inspiré un grand nombre d’animes encore diffusés aujourd’hui. Même après la mort de son créateur, le manga Dragon Ball Super est toujours en cours, bien qu’il soit en pause actuellement. Dragon Ball Daima, un autre anime issu de l’univers, est quant à lui attendu à l’automne 2024.



Épisodes : 153 épisodes

Streaming : Crunchyroll et ADN

3. Naruto, une série mythique riche en émotion

Malgré le temps qui passe, Naruto fait toujours partie des meilleurs animes de tous les temps. Le shōnen de Masashi Kishimoto présente l’histoire d’un héros éponyme, qui possède en lui le démon renard à neuf queues. Le monstre a dévasté le village de Konoha il y a plusieurs années de cela. À cause du monstre Kyubi, le jeune ninja est rejeté de tous, mais cela ne l’empêche pas de croire en son rêve : devenir un jour le chef du village, le Hokage.

© Studio Pierrot

Aussi niais et stupide que touchant, Naruto est entré dans le cœur de millions de fans grâce à son courage, sa détermination et son parcours tourmenté. À vrai dire, plusieurs ninjas de l’animé contribuent à nous offrir de grands moments d’émotions en raison de leurs blessures et de leurs difficultés.

Bien sûr, Naruto propose aussi des combats spectaculaires comme tout shônen qui se respecte. Les superbes musiques de Yasuharu Takanashi contribuent à la puissance des scènes les plus poignantes. La rivalité entre Sasuke et Naruto « anime » également l’œuvre quasiment du début de la série de 1999 à la fin de Shippuden. Rappelons que Boruto, le troisième anime encore en cours, prolonge l’histoire de Naruto. Par ailleurs, un nouvel anime verra le jour avant le 31 mars 2025 pour célébrer les 20 ans du manga.



Épisodes : 220 épisodes

Streaming : Crunchyroll, ADN, Netflix, Prime Vidéo et TF1+

4. One Piece, une aventure incontournable

Après plus de 1000 épisodes, One Piece est encore loin d’être terminé. Voilà plus de 20 ans que Luffy et ses Mugiwaras tentent de mettre la main sur le One Piece. Bien sûr, l’épopée des pirates comporte plus d’enjeux que la découverte de ce trésor.

© Toei Animation

C’est justement ce qui fait le succès de l’œuvre d’Eiichiro Oda. Les combats impressionnants, qui s’étendent parfois sur des dizaines d’épisodes, restent le cœur de One Piece. Il suffit de voir les réactions suite à la transformation de Luffy en Gear 5 dans son affrontement face à Kaido.

One Piece fait sans aucun doute partie des meilleurs animes de tous les temps. Cette année, la série live-action One Piece de Netflix s’est même montrée à la hauteur des énormes attentes des fans.



Épisodes : 1 111 épisodes (en cours)

Streaming : Crunchyroll, ADN, Netflix et Prime Vidéo

5. Death Note, un anime aussi brillant que ses personnages

Impossible de ne pas citer l’adaptation du manga écrit par Tsugumi Ōba. Death Note raconte l’histoire de Light Yagami, un jeune lycéen surdoué qui tombe un jour sur le Death Note. Il s’agit d’un cahier dans lequel il suffit d’inscrire le nom d’une personne pour qu’elle décède. Il faut toutefois connaître le visage de la personne que l’on souhaite assassiner. Light va commencer à être animé par l’envie de rétablir la justice dans le monde en utilisant le Death Note pour éliminer les criminels. Sauf qu’un certain L, le meilleur détective du monde, ne compte pas le laisser faire.

© Madhouse

Cette dualité entre Light Yagami et L, deux génies prêts à tout pour stopper leur rival, fait tout le sel de l’anime. Malgré une « deuxième partie » considérée comme légèrement inférieure, Death Note est une série grandiose qui maintient en haleine à mesure que l’étau se resserre autour de Light.

La touche d’humour noir apportée par Ryuk, le dieu de la mort à qui appartient le cahier du lycéen, vient parfaire l’œuvre culte. Rappelons qu’il est possible de regarder quelques épisodes du manga sur YouTube. Il faut par ailleurs noter que l’œuvre de Tsugumi Ōba a été adapté en film sur Netflix. Toutefois, ce film en live action n’a pas été une franche réussite et n’arrive pas à la cheville de l’anime.



Épisodes : 37

Streaming : ADN et Crunchyroll

6. Bleach, des personnages badass et des combats épiques

Bleach se concentre sur l’histoire d’Ichigo Kurosaki, un adolescent de quinze ans, qui possède un don particulier, celui de voir les esprits. Son quotidien va subitement changer lorsqu’il fait la rencontre d’une shinigami (dieu de la mort), venue pour protéger sa famille d’un esprit maléfique qui en veut à leurs âmes. Ichigo va choisir d’assumer cette responsabilité en devenant à son tour un shinigami.

Mélangez un univers riche, des personnages charismatiques et des affrontements titanesques, saupoudrés de beaucoup d’humour, et vous obtenez Bleach, qui est certainement l’un des meilleurs mangas de tous les temps. Le shōnen de Tite Kubo mêle action et fantastique sur fond de complot mystico-politique, où les protagonistes s’affrontent à grands coups de sabre et d’armes aux pouvoirs aussi surprenants que variés.

Netflix a également souhaité adapter le manga en film. Contrairement à Death Note, il se trouve que le live action Bleach est assez bon et fidèle à l’anime.



Épisodes : 366

Streaming : Disney+

7. Code Geass, un récit d’une grande finesse

Code Geass : Lelouch of the Rebellion devrait plaire aux fans de Death Note. Il partage beaucoup de points communs avec l’histoire de Tsugumi Oba. Là aussi, le héros, Lelouch, possède un pouvoir avec lequel il va tenter de rendre la justice. Son geass lui permet de contrôler la pensée de n’importe qui, mais il ne fonctionne sur une même personne qu’une seule fois.

© Sunrise

Grâce à ce don, Lelouch veut faire tomber Britania, l’empire qui a envahi le Japon, éliminé sa mère et mutilé sa sœur. Comme Light Yagami, Lelouch est un personnage intelligent, complexe et parfois tiraillé par sa conscience (bien plus que le protagoniste de Death Note).

On peut seulement reprocher à la série quelques combats de méchas qui traînent un peu en longueur. Code Geass possède aussi une fin magistrale et pourtant, un nouvel anime nommé Code Geass : Rozé of the Recapture, prolonge l’histoire depuis le mois de mai.



Épisodes : 50

Streaming : Crunchyroll

8. Full Metal Alchemist : Brotherhood

Encore un shônen, mais lui aussi mérite amplement sa place. Dans FMA, Edward et Alphonse Elrick tentent d’utiliser l’alchimie pour ramener leur mère à la vie. Malheureusement, l’expérience tourne mal. Ed perd un bras, une jambe et Alphonse tout son corps. Son frère arrive tout de même à intégrer son âme à une grande armure de métal. À partir de là, les deux garçons partent à la recherche de la pierre philosophale, qui leur permettrait de redevenir eux-mêmes.

© Bones

La relation entre les frères est particulièrement touchante à suivre. Les enjeux politiques qui gravitent autour de leur quête amènent une dimension particulièrement mature à Brotherhood, sans jamais trop nous éloigner du fil rouge de l’anime.

Notez que Full Metal Alchemist : Brotherhood est une adaptation fidèle du manga de Hiromu Arakawa. En revanche, Full Metal Alchemist, un anime tout de même validé par le mangaka, prend des libertés scénaristiques à partir du quart de l’œuvre. Netflix a une fois de plus jugé bon d’adapter ce manga en film. Le live action n’a toutefois pas fait l’unanimité auprès des fans de l’œuvre originale.



Épisodes : 64

Streaming : ADN, Crunchyroll et Mangas

9. Hunter x Hunter, un anime plus profond qu’il n’y paraît

Oui, l’anime Hunter x Hunter de 2011 s’arrête bien trop brutalement. Malgré tout, ses 148 épisodes se dégustent avec grand plaisir. L’épopée de Gon, un jeune garçon abandonné par son père qui va tout faire pour devenir un Hunter, nous immerge dès le départ.

© Madhouse

Si Hunter x Hunter est aussi prenant, c’est parce qu’il se révèle un peu moins manichéen que les grands noms du genre. Les sujets abordés, comme la vengeance, la mort ou la colonisation le sont avec beaucoup de subtilité par le prisme de personnages qui le sont tout autant.

D’ailleurs, les protagonistes comme Gon, Kirua, Kurapika ou Hisoka font partie des mieux développés que vous pourrez découvrir dans un shônen. L’œuvre se distingue aussi par ses arcs radicalement différents les uns des autres.

Hunter x Hunter est à découvrir absolument aussi bien en anime qu’en manga. Malheureusement, à cause de ses problèmes de santé, le mangaka Yoshihiro Togashi ne livre que sporadiquement de nouveaux chapitres de Hunter x Hunter. Il a d’ailleurs dévoilé en avance la fin de son histoire.

Épisodes : 148

Streaming : ADN, Netflix et Prime Vidéo

10. Jujutsu Kaisen, l’un des piliers de la new gen

L’intrigue de ce shônen se déroule dans un monde où l’énergie occulte existe et prend la forme de démons appelés Fléaux. Seule une poignée de personnes, nommées les Exorcistes, est en capacité de les voir. Lorsqu’il découvre qu’il peut résister à l’emprise du plus puissant des démons, Yūji Itadori, un jeune lycéen doté d’une force physique étonnante, va être contraint de se lancer dans une quête périlleuse dans le but d’anéantir Ryômen Sukuna, le chef des Fléaux, que personne n’est parvenu à vaincre jusqu’alors.

Jujutsu Kaisen brille par son scénario original, sombre et bien ficelé, ponctué par de nombreux retournements de situations. L’action et le suspense sont au premier plan dans cet anime où les dessins et l’animation sont de grande qualité. D’autre part, les personnages de l’œuvre sont charismatiques et l’on se plait à suivre leur évolution au fil des épisodes. Quoi qu’il en soit, cet anime mérite amplement sa place dans notre sélection.

Épisodes : 47

Streaming : Crunchyroll et Netflix

11. Demon Slayer, une scénographie époustouflante

Demon Slayer suit le périple de Kamado Tanjirō dans un univers peuplé de démons mangeurs d’hommes. Après le massacre de sa famille, le jeune homme se met en quête de devenir un Pourfendeur de démons dans l’espoir que sa sœur Nezuko, qui s’est changée en démon, retrouve une apparence humaine.

Cet anime s’inscrit lui aussi parmi les incontournables de la nouvelle vague. La Toei a fait de l’excellent travail avec cette adaptation du manga de Koyoharu Gotōge, dont la puissance réside notamment dans son intrigue. Atypique et bien construite, cette dernière tient en haleine du début à la fin. Les personnages sont fouillés, et les combats, rythmés, profitent d’une superbe réalisation. Mention spéciale à l’animation, qui est à couper le souffle et met en lumière une technique irréprochable. Les musiques subliment quant à elle l’ensemble, et contribuent pleinement à l’ambiance de ce shônen que l’on vous conseille sans hésitation.

Épisodes : 63

Streaming : Crunchyroll, ADN et Netflix

12. My Hero Academia, une plongée dans l’univers des super héros

Les héros et les super-pouvoirs vous branchent ? My Hero Academia nous immerge justement dans un monde où la grande majorité de la population dispose de super-pouvoirs, nommés Alters. C’est dans ce contexte qu’Izuku Midoriya, faisant pourtant partie des rares humains à ne pas en posséder, va tout faire pour intégrer la prestigieuse académie des héros pour suivre son rêve, qui est d’en devenir un à son tour.

L’ambiance est à la compétition dans MHA, et on se plait à suivre les aventures des jeunes étudiants de la filière héroïque, ainsi que leur évolution. Au fil des épisodes, on découvre des personnages hauts en couleur, et bien développés, auxquels on s’attache sans mal. La série animée aborde par ailleurs des thèmes comme les inégalités et la discrimination avec brio. L’univers fascinant, l’humour, l’intrigue, les musiques, mais aussi les dessins et l’animation contribuent à faire de ce shônen une pépite.

Épisodes : 147

Streaming : Crunchyroll et Adult Swim + Warner TV Next

13. Monster, une histoire mature et profonde au cœur de l’Allemagne

Monster est un seinen clairement pas fait pour tout le monde. Nous y suivons Kenzo Tenma, un jeune neurochirurgien qui, un jour, va sauver la vie d’un jeune garçon blessé par balle, Johann. Malheureusement, plusieurs années plus tard, le jeune homme commet plusieurs meurtres pour lesquels Kenzo porte une énorme culpabilité. Il va donc se lancer à la poursuite de Johann à travers toute l’Allemagne.

© Madhouse

Le rythme assez lent de Monster ne conviendra certainement pas à tous. L’histoire prend le temps de se développer et son cadre particulièrement réaliste dans une Allemagne du XXe siècle justifie cela. Les personnages ne passent pas d’une ville à l’autre en quelques minutes, ce qui rend la traque de Kenzo posée.

Bien sûr, grâce à cela, Monster offre une galerie de personnages profonds, particulièrement bien travaillés, ainsi qu’un récit mature et captivant. Son dénouement bouleversant devrait vous rester en mémoire pendant longtemps.

Épisodes : 74

Streaming : ADN, Netflix et Prime Vidéo

14. GTO, aussi drôle que touchant

Il s’agit clairement de l’anime le plus drôle de notre liste. On doit l’humour de GTO au professeur Eikichi Onizuka, un jeune instituteur graveleux qui doit s’occuper d’une classe particulièrement difficile. Même si GTO est avant tout une comédie, il compte aussi une bonne dose de drame.

© Studio Pierrot

En effet, les élèves de la classe d’Onizuka sont touchés par de véritables problématiques d’adolescents auxquels il est facile de s’identifier pour tout jeune du même âge. Un aspect dramatique insoupçonné et savamment dosé qui fait de GTO une œuvre immanquable, même si elle peut paraître un peu vieillotte graphiquement.

Épisodes : 43

Streaming : ADN, Crunchyroll et Netflix

