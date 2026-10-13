« Du gaspillage d’argent » : le patron de Nothing s’attaque à l’iPhone Duo

À quelques jours de l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo, le PDG de Nothing, Carl Pei, s’attaque frontalement au smartphone pliant d’Apple. Selon lui, son prix très onéreux est loin d’être justifié.

Les précommandes de l’iPhone Duo ouvriront le 16 octobre pour une sortie fixée au 23 octobre. Tout le monde ne voit toutefois pas d’un bon œil l’arrivée de ce nouveau smartphone hors de prix sur le marché. Après la présentation en grande pompe et les premières prises en main très élogieuses, des voix dissonantes commencent à se faire entendre.

Dans une vidéo postée sur YouTube et Instagram, Carl Pei, PDG de Nothing, donne son avis tranché sur le premier flagship pliant d’Apple. Selon lui, acheter un iPhone Duo reviendrait à gaspiller son argent. “2 000 dollars, c’est cher pour un écran plus grand et une animation sophistiquée”, écrit le patron de la marque britannique en légende, avant d’étayer son propos face caméra.

Absence de Face ID, pas de téléobjectif : ce que Carl Pei reproche au pliant d’Apple

Il pointe notamment l’absence de téléobjectif et une caméra frontale pour les selfies moins performante que celle de l’iPhone 18 Pro. Carl Pei rappelle aussi que l’iPhone Duo fait l’impasse sur Face ID, le système de reconnaissance faciale introduit par Apple avec l’iPhone X en 2017 et présent sur la plupart des modèles commercialisés depuis. D’après lui, un smartphone vendu à un tel prix devrait impérativement inclure cette fonctionnalité. “Bref, vous payez plus cher pour moins de fonctionnalités”, résume-t-il.

Le fondateur de Nothing remarque en outre que la majorité des vidéos qu’il avait vues en ligne encensaient l’animation d’ouverture. “Attention, je ne dis pas qu’elle est laide, au contraire, elle est vraiment réussie, et j’admire Apple pour son souci du détail mais au final, ce n’est qu’une animation”, observe-t-il. Et de mentionner le bidouilleur qui est parvenu à recréer une animation similaire sur un Galaxy Z Fold 8 en à peine un jour.

Si les critiques de Carl Pei sont à replacer dans le contexte concurrentiel, elles n’en restent pas moins intéressantes. D’autant que Nothing ne commercialise aucun smartphone pliant et n’affronte donc pas Apple sur ce segment. Conscient des manques de son smartphone, la marque à la pomme songerait d’ailleurs sérieusement à intégrer Face ID et un téléobjectif dédié dans ses futurs modèles pliables, selon les informations de Mark Gurman.

Un iPhone Duo SE plus accessible et un iPhone Duo mini pourraient également voir le jour à l’avenir.