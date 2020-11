DualSense : pourquoi les boutons de la manette PS5 ont-ils perdu leur couleur ?

Les boutons de la manette DualSense conçue spécialement pour la PS5 ne présentent plus les couleurs traditionnelles des autres manettes de Sony. Le designer de la console next-gen a expliqué les raisons derrière ce choix pour le moins surprenant.

La manette DualSense – Crédit : Sony

Les manettes de Sony pour les consoles PlayStation ont toujours eu des boutons colorés, à l’exception des éditions spéciales. Ces couleurs étaient présentes dès la première DualShock sortie en 1997. Le designer avait alors expliqué que les symboles triangle, rond, croix et carré avaient été choisis pour plus de simplicité. Ils sont devenus totalement emblématiques de la marque alors que Microsoft a toujours utilisé des lettres pour les boutons, à l’instar de Nintendo d’ailleurs.

Le triangle est en vert, le rond est en rouge, la croix est en bleu et le carré est en rose. Ces couleurs iconiques disparaissent néanmoins sur la DualSense, la toute nouvelle manette de Sony pour la PlayStation 5. Non seulement elle ne s’appelle plus DualShock, mais ses boutons sont aussi décolorés. Qu’est-ce qui a poussé Sony à prendre une telle décision ?

La DualSense marque un renouveau pour PlayStation

Le Senior Art Director de PlayStation, Yujin Morisawa, est revenu sur ce choix décisif lors d’un interview accordé au journal The Washington Post. Il a affirmé que les couleurs ont toujours été utilisées, sauf pour les éditions spéciales des DualShock. Yujin Morisawa a déclaré que : « pour la PlayStation 5, nous avons essayé d’éliminer ce qui était déjà là ». Ce qu’il veut dire est que la PS5 marque un renouveau pour le constructeur japonais. Son design est complètement différent des consoles précédentes et, pour la première fois dans l’histoire de la marque, elle est proposée dans un coloris bi-ton blanc et noir.

Dans la continuité de la PlayStation 5, la DualSense est elle aussi très différente des précédentes manettes. Avec elle, Sony a même décidé de mettre fin à 25 ans de différence entre le Japon et l’Occident en faisant de la validation par le bouton « X » un standard. Yujin Morisawa a d’ailleurs ajouté que : « j’ai voulu la simplifier et la rendre universelle. Le motif du bouton montre déjà ce qu’il représente. Vous n’avez vraiment pas besoin d’une couleur pour les boutons. Alors, je les ai faits dans un seul ton ». Aux dernières nouvelles, la DualSense est effectivement compatible avec la PS3 et la Nintendo Switch. De plus, elle peut être utilisée sur Android et PC.

La manette DualSense sera commercialisée à partir du 19 novembre en France en même temps que la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition. Le designer Yujin Morisawa a d’ailleurs aussi confié durant cette interview que la PS5 a failli être encore plus imposante. Son concept initial avait des dimensions plus grandes, mais les ingénieurs lui avaient demandé de les réduire.

Source : CBR