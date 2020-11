PS5 : la taille de la console next-gen aurait pu être encore plus grande

La PlayStation 5 est déjà une console imposante, mais elle a failli l’être encore plus. Le designer a expliqué lors d’une interview que le concept initial avait une taille bien plus grande que celle que nous connaissons aujourd’hui.

La PlayStation 5 – Crédit : Sony

Sony a officiellement présenté la PlayStation 5 au début du mois de juin. Dès lors, les joueurs ont été surpris d’une caractéristique inattendue. La console next-gen est imposante. De plus, son unique coloris mêlant le blanc et le noir était une totale surprise. La console s’est donc rapidement retrouvée au cœur de nombreux mèmes circulant sur les réseaux. Elle était par exemple mise en scène en tant que bâtiment architectural ou même en tant que radiateur. Quelques mois plus tard, en septembre, les dimensions exactes de la console ont finalement été dévoilées. Elle mesure 390 mm x 104 mm x 260 mm (largeur x hauteur x longueur) pour un poids total de 4,5 kg. C’est officiellement la plus grande console de l’histoire du jeu vidéo. Nous apprenons maintenant avec surprise qu’elle aurait pu être encore plus imposante.

La PlayStation 5 a une taille parfaite selon Yujin Morisawa

Le Senior Art Director chez PlayStation, Yujin Morisawa, a accordé une interview au journal The Washington Post. Le designer japonais a déclaré que : « quand j’ai commencé à dessiner [la PS5], c’était beaucoup plus grand même si je ne savais pas ce que les ingénieurs allaient en faire. C’est assez drôle puisque les ingénieurs m’ont dit que c’était trop grand. J’ai donc dû réduire les dimensions par rapport à mon premier dessin ».

Cette déclaration est pour le moins surprenante. Personne n’aurait pu penser que la PlayStation 5 ait des dimensions plus grandes alors qu’elle est déjà très impressionnante. D’ailleurs, un ingénieur de Sony a expliqué le mois dernier pourquoi elle est aussi imposante d’un point de vue technique. En fait, le composant majoritairement responsable de la taille de la console next-gen est son ventilateur de refroidissement. D’une épaisseur de 45 mm, il avait été présenté lors de la vidéo officielle du démontage de la PS5. Ce ventilateur à double prise d’air est essentiel pour dissiper correctement la chaleur à l’intérieur de la machine.

Enfin, contrairement à ce que certains joueurs pourraient penser, Yujin Morisawa a affirmé que la PlayStation 5 a une taille idéale. Selon lui, « c’est la taille parfaite pour l’instant. Si je l’avais rendue encore plus fine, il y aurait encore moins de flux d’air. Cela dérangerait le joueur pendant qu’il joue. Du point de vue du facteur de forme, j’ai tracé une ligne parfaite autour et j’ai essayé d’atteindre la taille parfaite ». Le designer a tout à fait raison sur ce point. La majorité des joueurs préfèrent de loin une console silencieuse qui ne surchauffe pas, même si cela signifie qu’elle prend plus de place à côté de la télévision. Pour rappel, la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition débarquent le 19 novembre en France à 499,99 € et 399,99 € respectivement.

Source : Comic Book