DuckDuckgo est développé pour macOS, avec une version Windows en préparation

Duckduckgo a annoncé mardi être en train de travailler sur un navigateur Web de bureau. Le moteur de recherche axé sur la confidentialité compte apporter une expérience simplifiée pour ceux qui cherchent à se préserver de l’espionnage commercial omniprésent. En conséquence, vous n’aurez pas à gérer toutes sortes de paramètres pour obtenir une expérience sécurisée.

« Comme nous l’avons fait sur mobile, DuckDuckGo pour ordinateur redéfinira les attentes des utilisateurs en matière de confidentialité en ligne au quotidien », a déclaré Gabriel Weinberg, PDG de DuckDuckGo.

Une protection par défaut de l’utilisateur

Une protection robuste de la confidentialité sera active par défaut pour la recherche, la navigation, les e-mails et plus encore. Weinberg a déclaré que l’application n’est pas le navigateur de la confidentialité en soi, mais plutôt « une application de navigation quotidienne qui respecte votre vie privée ».

Une conception épurée du navigateur

Alors qu’une révolution pour les navigateurs Internet est en marche, la tâche n’est pas si simple pour les créateurs de DuckDuckGo. Ils prennent le parti de créer leur navigateur en n’utilisant que très peu ce qui forme la base logicielle de leurs concurrents.

« Au lieu de forger Chromium ou quoi que ce soit d’autre, nous construisons notre application de bureau autour des moteurs de rendu fournis par le système d’exploitation (comme sur mobile), ce qui nous permet d’éliminer une grande partie du désordre et de l’encombrement inutiles accumulés au fil des ans dans les principaux navigateurs. »

Nous pouvons ainsi également nous attendre à la vitesse et à la simplicité de leur application mobile. En somme, la future application se veut « plus propre, plus privée et plus rapide que Chrome ».

DuckDuckGo est de plus en plus utilisé

DuckDuckGo effectue désormais en moyenne plus de 100 millions de recherches par jour et est l’application de navigation la plus téléchargée sur Android sur de nombreux marchés. Ce succès les amène logiquement à accroitre l’accessibilité de leur navigateur Internet.

Le navigateur de bureau est actuellement en test bêta fermé pour Mac, avec une version PC également en développement. Il n’y a pas encore de date de sortie, mais DuckDuckGo sollicite en ce moment même des bêta-testeurs.

