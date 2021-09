Dune : le film acclamé à Venise, Denis Villeneuve veut tourner la suite dès l’année prochaine

Le réalisateur de Dune ne perd pas de temps. Alors que le film commence tout juste à se dévoiler dans les festivals de cinéma, Denis Villeneuve songe déjà à reprendre le chemin des studios pour tourner la suite des aventures de Paul Atréides.

Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréides – Crédit : Warner Bros Pictures

L’adaptation du roman de Frank Herbert est un des films les plus attendus de cette année 2021. Après avoir dévoilé la première bande-annonce il y a un an déjà, le réalisateur canadien présentait Dune pour la première fois à un public hier, à l’occasion du festival de la Mostra de Venise. Dune semble avoir convaincu les spectateurs présents, qui ont récompensé le film avec une standing ovation de six minutes. Les critiques encensent notamment la beauté visuelle du film. Le magazine Le Point qualifie même le long-métrage de « grandiose ». De quoi donner des ailes à Denis Villeneuve, qui évoque un tournage de la suite dès l’année prochaine.

Dune 2 : un tournage dès 2022 ?

« Je dirais que je serai prêt à tourner en 2022 c’est sûr… Je suis prêt à me lancer et je dirai que je suis prêt à le porter à l’écran dès que possible », a-t-il déclaré lors d’une session de questions-réponses avec des journalistes. Le réalisateur n’a jamais caché son intention de tourner un Dune 2, estimant que l’univers du roman est bien trop « complexe » pour être condensé en un seul film.

Cette décision ne dépend néanmoins pas que de Villeneuve. Avec son budget pharaonique de 165 millions de dollars, le premier Dune devra d’abord faire ses preuves en salles et sur HBO max, sur lequel le film sortira simultanément. Warner Bros Pictures attend en effet des recettes à la hauteur de son investissement avant de donner son feu vert à une suite.

Bien qu’il soit impatient de mettre Dune 2 sur les rails, Denis Villeneuve promet de ne pas se précipiter. « Avec le premier film j’ai vraiment eu le temps de m’assurer que c’était exactement comme je le voulais et j’adorerais avoir le même sentiment quand je ferai la deuxième partie, donc ce sera la priorité. La qualité sera la priorité. », a-t-il ajouté. Le destin de Dune est désormais entre les mains du grand public, qui découvrira le film le 22 octobre prochain.

Source : Screenrant