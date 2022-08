Elden Ring : ce mod améliore radicalement les performances du jeu en retirant l’arbre géant

Plus d’Arbre-Monde, plus de problèmes. Sur PC, NexusMods propose le mod Remove Erd Tree qui permet purement et simplement d’enlever l’arbre géant du jeu. Un moyen simple et efficace pour ganger plusieurs dizaines d’images par seconde, surtout si vous jouez sur une petite configuration.

Plus d’Abre-Monde, plus de problèmes © FromSoftware

Essentiellement, Elden Ring axe son histoire sur les croyances différentes de personnes à propos d’un grand arbre doré. Certains disent que c’est la grâce de Dieu rendue manifeste, tandis que d’autres pensent qu’il a une emprise contre-nature sur leur mortalité et qu’il devrait être usurpé de son pouvoir. K4richard, un disciple de l’église de NexusMods, pense que l’arbre absorbe un peu trop leur fréquence d’images, alors il s’en est débarrassé.

Un mod surprenant qui permet d’améliorer les performances

Remove Erd Tree (FPS BOOST) est un mod pour Elden Ring développé par K4richard qui supprime la pièce maîtresse du RPG d’action tentaculaire de FromSoftware. Le concept est très simple puisqu’il retire purement et simplement l’arbre du jeu, l’Arbre-Monde (Erdtree en anglais).

L’Arbre-Monde est un arbre lumineux gargantuesque situé à Leyndell. Symbole de l’Ordre d’Or, il tire son pouvoir directement de l’Elden Ring et. L’Arbre-Monde domine les montagnes et les collines de l’Entre-terre et peut être vu de presque n’importe où. En tant que représentation physique de l’Elden Ring, l’arbre peut changer de couleur ou de forme en fonction de facteurs qui affectent l’anneau.

« Plus je me rapprochais de l’Arbre-Monde, plus le jeu présentait des problèmes de performances » a dit K4richard à nos confrères de PC Gamer, qui joue sur une Nvidia GeForce GT 1030. D’où l’idée pour lui de développer un mod qui le supprime, purement et simplement. « Ce mod a pratiquement réduit les exigences en matière de carte graphique pour le jeu » indique-t-il. Il indique avoir gagné en moyenne plus de 15 images par seconde. De notre côté, nous avons constaté une hausse de 10 images par seconde en moyenne sur une RTX 3080 et un Ryzen 3600X.

Pour installer le mod, vous devez disposer de Mod Engine 2 pour Elden Ring qui est disponible gratuitement sur GitHub. Vous pouvez ensuite prendre le fichier de K4richard, le déposer dans le dossier mods du répertoire Mod Engine 2 et charger le jeu avec le lanceur de mods hors ligne personnalisé. Ne regardez pas de trop près cependant : quelques branches restent suspendues dans le ciel, une erreur que k4richard prévoit de corriger dans une future mise à jour.

Source : PC Gamer