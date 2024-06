Elden Ring en film ? FromSoftware est partant mais à une condition

Elden Ring © FromSoftware

Depuis la sortie d’Elden Ring, de nombreux joueurs sont partis à l’assaut de l’Entre-terre, prêts à transpirer pour venir à bout des secrets et des boss survitaminés qui se dressent sur leur chemin. Le RPG de FromSoftware a même dépassé la barre des 25 millions d’exemplaires vendus quelques jours avant la sortie du DLC Shadow Of The Erdtree dont la difficulté extrême en fait rager plus d’un.

Fort d’un tel succès commercial, FromSoftware aimerait exploiter la franchise sur d’autres supports à l’avenir. Bandai Namco, qui édite le jeu, avait d’ailleurs évoqué dès 2021 sa volonté de développer Elden Ring “dans d’autres domaines” extérieurs au gaming. Au vu de l’intrigue passionnante et du lore très développé du RPG, une adaptation cinématographique pourrait s’avérer particulièrement pertinente. Mais qu’en pensent les principaux intéressés ?

Film Elden Ring : FromSoftware cherche un partenaire solide

Interrogé par The Guardian, le président de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, ouvre la porte à un film. A condition de trouver un partenaire digne de ce nom. “Je ne vois aucune raison de refuser une adaptation d’Elden Ring, un film par exemple. Mais je ne pense pas que nous ayons les connaissances ou la capacité de produire quelque chose sur un autre support. C’est donc là qu’un partenaire très solide entrerait en jeu”, détaille-t-il.

Le studio japonais ne produira pas de film s’il ne parvient pas à nouer une relation de confiance avec un partenaire. “Mais il y a un intérêt, c’est sûr”, assure Miyazaki sans toutefois préciser si FromSoftware a déjà été approché concrètement par un studio de production. En attendant d’en savoir plus, vous pouvez vous plonger dans l’extension Shadow Of The Erdtree si vous ne craignez pas la difficulté. Pour rappel, un patch a été déployé pour rendre l’expérience plus accessible.