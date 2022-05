Elden Ring : il terrasse les boss avec les yeux bandés

À l’assaut de Fire Giant – Crédit : YouTube star0chris

Pour se démarquer, certains ne reculent devant rien. Alors qu’un speedrunner est parvenu à terrasser le boss final d’Elden Ring en moins de 30 secondes, un autre joueur s’est imposé un sacré handicap. Il s’est mis en tête de venir à bout de tous les boss de l’Entre-Terre… en se bandant les yeux. Un véritable défi qui nécessite évidemment de longues heures d’entraînement.

Comme il l’explique à Kotaku, il commence généralement par tâter le terrain en étudiant les failles du boss sans se masquer les yeux pendant environ 10 minutes au maximum. Il se lance ensuite dans le défi. Et de confier qu’il est plus aisé de s’améliorer uniquement grâce aux sons que d’essayer de visualiser un scénario qui peut parfois se retourner contre lui.

Elden Ring : défier les boss sans vision est très chronophage

S’en suit une myriade de tentatives ponctuées d’échecs. Pour s’améliorer, le joueur regarde les rediffusions après coup pour comprendre là où il a pêché. Puis se relance dans la bataille. Il a eu notamment beaucoup de mal à vaincre Rennala, la reine de la pleine lune, passant huit heures à s’escrimer contre elle. « Habituellement, c’est un combat assez facile, mais avec les yeux bandés, il faut un certain temps pour retrouver chacune des trois chanteuses afin de briser la barrière pour que Rennala tombe », confie-t-il.

Et comme si cela ne suffisait pas, il s’est également imposé de ne pas utiliser d’invocations ni d’attaques à distance. À l’heure où nous écrivons cet article, il a déjà tué près de 70 % des boss d’Elden Ring avec les yeux bandés. À savoir Margit, Godrick, Red Wolf of Radagon, Godskin Noble, Rykard, Radahn, Draconic Tree Sentinel, Rennala, Godfrey the First Elden Lord (Golden Shade), Morgott et Fire Giant. Et il compte bien s’occuper des autres à terme.

De quoi lui permettre de rentrer dans le panthéon des joueurs les plus audacieux au côté de u/Ugoroszczak qui a réussi à battre le boss final d’Elden Ring avec un tapis de danse. Vous pouvez admirer l’une de ses performances aveuglantes ci-dessous :