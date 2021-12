Elden Ring est « très proche » du jeu idéal du président de FromSoftware

Elden Ring qui sortira le 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC est l’un des jeux les plus attendus. Et pour cause, ce Souls-like a été créé par Hidetaka Miyazaki lui-même, le président de FromSoftware. Hidetaka Miyazaki a forgé son excellente réputation en créant la saga Dark Souls, Demon’s Souls, Bloodborne et Sekiro : Shadows Die Twice.

Elden Ring – Crédit : FromSoftware

Dorénavant, il suffit qu’un jeu soit développé par FromSoftware et Hidetaka Miyazaki pour attirer l’attention des joueurs. C’est exactement ce qu’il s’est produit avec Elden Ring, le prochain Souls-like développé en collaboration avec l’auteur George R.R. Martin qui a créé l’univers et les personnages du jeu. Pour Hidetaka Miyazaki, Elden Ring est un pari réussi.

Hidetaka Miyazaki ne jouera pas à Elden Ring, même s’il est proche de son jeu idéal

Le président de FromSoftware a fait quelques révélations au cours d’une interview avec le magasin EDGE. Il a notamment expliqué qu’il ne jouera pas lui-même au jeu. « Je ne finirai probablement pas par jouer à Elden Ring parce que c’est un jeu que j’ai créé moi-même. C’est en quelque sorte ma politique personnelle », a-t-il déclaré.

En effet, Hidetaka Miyazaki n’aime pas jouer à ses propres jeux parce qu’il ne peut pas les découvrir comme les autres joueurs. Il a ajouté que « je n’aurais pas envie de jouer. Mais si je le faisais, alors ce serait proche du jeu idéal que je voudrais ». Cette déclaration est évidemment une bonne nouvelle pour les joueurs qui apprécient le travail de Hidetaka Miyazaki sur les Souls-like.

De plus, le président de FromSoftware a donné plusieurs exemples qui rendent Elden Ring « très proche » de son jeu idéal. Selon lui, « le monde ouvert enrichit cette expérience idéale que j’essaie de réaliser ». Il a également expliqué que « si je devais explorer ce monde, je voudrais une carte – une carte appropriée. Ou, vous savez, si je voyais quelque chose là-bas, je voudrais pouvoir réellement aller plus loin et l’explorer. Et je voudrais me battre avec un dragon dans une arène épique. Des choses comme ça. C’est très simple, mais Elden Ring permet à beaucoup de ces choses de devenir une réalité pour moi, créant quelque chose qui est très proche de mon jeu idéal ».

Enfin, les joueurs ne sont pas les seuls à attendre avec beaucoup d’impatience la sortie d’Elden Ring. George R.R. Martin qui s’est investi dans le jeu pour créer son monde profond, sombre et résonnant il y a plusieurs années est « aussi excité que tout le monde de voir le jeu ».

Source : ComicBook