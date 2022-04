Elden Ring, patch 1.04 : une quantité de nouveautés, de corrections et d’équilibrages à découvrir

FromSoftware a publié mardi une mise à jour massive d’Elden Ring. Elle est disponible en téléchargement pour PlayStation 5 et PS4, et pèse 1,025 Go. Depuis, les joueurs diffusent sa longue liste de changements, corrections et ajouts. Vous pouvez la consulter ici, sur le site Web de Bandai Namco.

Elden Ring, patch 1.04 – Crédits : FromSoftware

Pour chaque nerf, il existe maintenant des dizaines d’ajustements qui rendent les constructions basées sur la force et la foi encore plus puissantes. Ces améliorations incluent notamment une vitesse d’attaque plus rapide et un temps de récupération plus court pour les épées colossales, ainsi que des temps de cast plus rapides pour une tonne de sorts.

La grotte du savoir ne peut plus être loupée

FromSoftware a maintenant ajouté un message contextuel qui pointe vers la grotte du savoir (zone de combat tutoriel) en début de jeu, afin que vous ne la manquiez pas. De toute évidence, de nombreux joueurs se sont jetés à corps perdus dans des aventures suicidaires sans savoir comment contrôler leur personnage.

Avec ce nouveau patch, vous verrez maintenant un message vous informant que non seulement, il y a un sol solide dans cet abîme sombre que le spectre surplombe, mais aussi que cette fosse est la grotte du savoir.

Deux gros bugs corrigés

Le YouTuber Zullie the Witch a constaté que les chiens Rotten Stray ne sont pas aussi difficiles à battre qu’auparavant. Avant cette mise à jour, vous pouviez vous faire saigner par ces chiens plus rapidement qu’avec certains Boss. Cette difficulté résultait d’un bug et a maintenant été réparée.

Ce même youtubeur a constaté que le mystérieux mur illusoire ne disparaît plus. Ce faux mur découvert dans Volcano Manor se dissolvait lorsque vous l’aviez frappé 50 fois. Au début, les joueurs ne savaient pas si les développeurs l’utilisaient pour cacher des secrets ou s’il s’agissait simplement d’un bug.

Depuis le patch, le mur ne peut plus disparaître pour exposer une autre pièce. De toute évidence, ce mur n’était qu’un moyen pour les créateurs de cacher un espace vide dans la map.

De nombreuses autres modifications comme la fonction de rotation automatique de la caméra (qui peut désormais être activée ou désactivée) sont à découvrir. La liste est trop longue pour être décrite ici de manière exhaustive. Et probablement, de nouvelles découvertes vont être faites par les fans dans les jours qui viennent.

