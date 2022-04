Elden Ring : il bat le boss final en jouant avec un tapis de danse

Elden Ring est réputé pour sa difficulté avec et ses boss impitoyables. La moindre erreur que vous faites en plein combat peut entraîner la mort de votre Sans-éclat et vous forcer à recommencer le combat autant de fois que nécessaire. Alors que certains joueurs peinent à surmonter la difficulté du Souls-like de FromSoftware et basculent en mode facile, d’autres le rendent volontairement encore plus compliqué.

Le boss Radagon de l’ordre d’or – Crédit : FromSoftware

C’est notamment le cas de l’utilisateur Reddit « u/Ugoroszczak » qui a eu l’idée de remplacer sa manette ou son clavier/souris par un tapis de danse. Eh oui, il a utilisé le tapis de danse du célèbre jeu d’arcade Dance Dance Revolution de Konami. Il a ainsi affronté le boss final du jeu, Radagon de l’ordre d’or & la bête Elden Ring en jouant avec ses pieds.

Le combat du boss final avec un tapis de danse lui a pris 5 heures

Vous pouvez finir Elden Ring sans jamais vous battre et vous pouvez aussi le finir en jouant avec un tapis de danse. C’est en tout cas l’exploit réalisé par le joueur « Ugoroszczak ». Il a partagé une vidéo sur Reddit dans laquelle on le voit affronter Radagon de l’ordre d’or & la bête Elden Ring en jouant seulement avec les pieds.

Le joueur téméraire a précisé qu’il n’a pas invoqué un seul esprit pour son combat impossible au premier abord. Il s’est uniquement servi de l’espadon Croc de limier, l’une des meilleures armes du jeu que les joueurs peuvent obtenir dès le début. Le Croc de limier requiert 18 points de Force, mais ses attaques accumulent du saignement, ce qui se révèle particulièrement efficace contre les boss.

Même si la vidéo dure moins de 10 minutes, battre le boss final avec un tapis de danse était évidemment très compliqué. « Il m’a fallu 5 heures pour battre le boss final », a avoué le joueur. Ce n’est pas étonnant et c’est même relativement court pour la difficulté de son défi. Passer plusieurs heures sur un boss est effectivement chose courante dans Elden Ring. Enfin, le joueur « Ugoroszczak » est probablement le premier à avoir terminé le combat du boss final d’Elden Ring avec un tapis de danse de Dance Dance Revolution. Désormais, il va s’entraîner à combattre les autres boss et surtout à terrasser Malenia avec son tapis de danse.

