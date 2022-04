Le record du monde de Speedrun sur Elden Ring tombe en dessous de la barre des 7 minutes

Le précédent détenteur du record du monde des speedruns d’Elden Ring était Distortion2, qui a détenu le record pendant quatre jours, seulement… Et oui, la compétition est féroce chez les speedrunners. Par conséquent, la gloire est souvent de courte durée. Bye-Bye Distortion2 , Hello Seeker TV, nouveau détenteur du record du monde avec six minutes et 46 secondes. Mais pour combien de temps ?

Elden Ring Speedrun – Crédits : FromSoftware

Rappelons, pour ceux qui n’auraient pas encore découvert le jeu (de loin le plus vendu cette année), que les maps sont gigantesques. Parcourir tout le jeu en ligne droite sans se battre ne nous laisserait pas une chance de faire un temps pareil. Il y a forcément des astuces.

Comment un temps pareil est-il possible ?

Et bien ces astuces, pour l’essentiel, ont un nom : les zip glitchs. Ils transportent les joueurs vers de nouvelles zones du jeu en très peu de temps, les propulsant dans les airs vers leur nouvelle destination sans subir de dégâts de chute. En bref, ces glitchs sont des bugs qui vous permettent de prendre des raccourcis gigantesques dans le jeu.

Et si vous souhaitez les connaître, il vous suffit de regarder la vidéo de ce record du monde. C’est une démonstration presque parfaite de l’emprunt de ces failles laissées involontairement par les développeurs dans la version PC du jeu.

Vidéo !

« La lutte des sub 7 touche enfin à sa fin ! Après avoir raté le sub 7 de deux secondes, j’obtiens un autre run avec un début/milieu de partie insensé qui m’a permis d’obtenir le record même si j’ai un peu planté la fin du run 😀 »

« Planté la fin » ? Difficile à voir… Enfin si un obsessionnel professionnel le dit, c’est qu’il doit y avoir encore quelques secondes à grappiller. Un nouveau record dans quelques jours peut-être?

Vous parvenez encore a être fier de vos performances sur le jeu ? C’est bien. Enfin, vous n’avez peut être pas encore vu ce joueur battre le boss final avec un tapis de danse…

