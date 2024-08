Elden Ring Shadow Of The Erdtree : des petits malins ont découvert une nouvelle manière de battre le boss final

Le futur consort Radahn fait sans aucun doute partie des boss les plus difficiles à battre de Elden Ring. C’est normal, c’est l’ennemi final du DLC Shadow of the Erdtree. Mais existe une méthode pour abuser le jeu et n’avoir quasiment à rien faire pour s’en débarrasser.

Crédit : FromSoftware

Le DLC d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, est sorti depuis le 21 juin. Depuis, nombreux sont les joueurs à s’être cassés les dents sur les boss de l’extension. À tel point que la difficulté initiale a été jugée trop élevée et que les développeurs de FromSoftware ont du se résoudre à augmenter la puissance des armes via un patch. C’est notamment le boss final du DLC qui vous donnera du fil à retordre… sauf si vous suivez cette méthode mise au jour par des petits malins.

Le futur consort Radahn peut être battu en restant caché

Dans une vidéo publiée sur YouTube, le joueur Sheng Qian fait la démonstration de cette méthode découverte par le joueur BiliBili, présentée comme le “cheese ultime“. On voit le joueur vaincre le futur consort Radahn sans se battre du tout : en effet, le boss final d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree peut simplement se lasser et quitter le combat, avec pour résultat de mourir instantanément.

Avant d’entrer dans la salle du boss, Sheng Qian active la cendre de guerre “Manoeuvre d’assassin” et le sort “Forme indiscernable”, qui confèrent toutes deux une quasi-invisibilité. Cumuler les deux est suffisant pour se cacher complètement de la vue de Radahn : il ne commencera pas le combat avec son mouvement habituel. Au contraire, il commence plutôt à s’éloigner.

À lire > Elden Ring : cette mise à jour résout des blugs qui pouvait vous faire bloquer

Alors que le boss se retourne, c’est le moment pour le joueur de faire le tour de l’arène, en réappliquant les sorts d’invisibilité si besoin. Lorsque Radahn se trouve à l’extrémité de la salle, le joueur lui lance alors deux gros pots de poison et un gros pot de pourriture. L’empoisonnement épuise rapidement sa santé. À ce stade, le joueur utilise l’objet Mimic veil pour se transformer en statue et échapper au regard du boss.

Il n’y a maintenant plus rien à faire. Radahn a alors perdu suffisamment de points de vie pour déclencher la deuxième phase du combat. Sauf que le joueur étant déguisé en statue, il ne se passe rien. Visiblement, une fois cette deuxième phase déclenchée, Radahn doit se battre, sans quoi il se lassera. Au bout de quelques minutes d’attente, le boss s’en va et meurt instantanément. Le “cheese ultime“, assurément.