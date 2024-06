Elden Ring Shadow of the Erdtree sera-t-il disponible sur le Xbox Game Pass ?

Elden Ring Shadow of the Erdtree arrivera le 21 juin 2024 sur PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S et Steam. Mais une question de pose désormais : sera-t-il aussi disponible sur le Xbox Game Pass ?

Les joueurs Xbox et PC qui espéraient découvrir le DLC tant attendu d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, via leur abonnement Xbox Game Pass vont devoir revoir leurs plans. En effet, contrairement à ce que certains espéraient,l’extension ne sera pas disponible sur le service.

Shadow of the Erdtree : mais pourquoi ne sera-t-il pas disponible sur le Xbox Game Pass ?

Cette décision n’est pas vraiment une surprise. FromSoftware, le développeur du jeu, n’a jamais fait figurer ses titres sur le Xbox Game Pass. La trilogie Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice, Armored Core 6 et le jeu de base Elden Ring lui-même n’y sont pas jouables, et il était peu probable que Bandai Namco, l’éditeur, change d’avis pour le DLC.

Pour explorer le DLC, il faudra mettre la main à la poche. L’extension sortira le 21 juin 2024, et il faudra posséder le jeu de base Elden Ring pour en profiter. Son prix officiel est de 39,99 €, mais des revendeurs du « marché gris » comme CDKeys ou d’autres proposent déjà des tarifs légèrement inférieurs.

D’autres Soulslike pour se réconforter

Mais ne désespérez pas, Sans-Lumières. Si l’absence d’Elden Ring sur le Xbox Game Pass est décevante, le service propose de belles alternatives pour les amateurs de Soulslike. En 2023, deux pépites sont venues enrichir le catalogue : Lords of the Fallen de HEXWORKS et Lies of P de NEOWIZ. On vous recommande d’ailleurs toute une liste des meilleurs Soulslike ici.

Ces deux jeux reprennent les codes des Soulslike, avec des combats exigeants et punitifs qui mettent l’accent sur la stratégie et la maîtrise. Esquives, parades et contres seront vos atouts pour triompher des ennemis redoutables.

À lire : Elden Ring Shadow of the Erdtree : vous n’avez pas accès à l’extension ? Jouez mieux

Côté structure, les deux titres se distinguent. Lords of the Fallen propose un vaste monde ouvert interconnecté,rappelant Dark Souls 1, tandis que Lies of P opte pour des niveaux plus linéaires. L’ambiance est également différente : dark fantasy pour le premier et inspiration de la Belle Époque pour le second.

Alors, si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass et que vous cherchez votre dose de Soulslike, n’hésitez pas à vous tourner vers l’un des deux. De quoi patienter avant de s’aventurer dans l’Ombre de l’Erdtree, pour ceux qui le peuvent.

Pour les plus téméraires, sachez que d’autres jeux Soulslike sont disponibles sur le Xbox Game Pass, comme Star Wars Jedi : Fallen Order ou The Surge 2. De quoi vous mettre au défi pendant des heures.