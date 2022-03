Elden Ring : un easter egg de La Reine des Neiges se cache dans le jeu

Un joueur d’Elden Ring a découvert ce qui ressemble fortement à un easter egg de La Reine des Neiges et plus particulièrement de la célèbre chanson Libérée, délivrée, ou Let It Go en version originale.

Elden Ring est sorti depuis seulement une dizaine de jours, mais les joueurs découvrent déjà des easter eggs. FromSoftware a notamment dissimulé un easter egg de Game of Thrones. Ce n’est pas étonnant puisque l’auteur George R.R. Martin à l’origine de la saga littéraire a contribué au développement du Souls-like.

Elden Ring – Crédit : FromSoftware

Un joueur pense avoir trouvé un autre easter egg dans Elden Ring qui est cette fois-ci une référence à La Reine des Neiges et plus spécifiquement à la chanson Libérée, délivrée. Appelée Let It Go en version originale, cette célèbre chanson est connue dans le monde entier. À en croire cet easter egg, les paroles ont été reprises pour Elden Ring.

Cette armure d’Elden Ring serait un clin d’œil à la chanson Libérée, délivrée

Les joueurs d’Elden Ring ne sont probablement pas le public ciblé par Disney avec La Reine des Neiges, mais FromSoftware a le sens de l’humour. Sur Reddit, l’utilisateur « u/sepisepsep » a partagé la capture d’écran de l’armure de Blaidd qu’il a obtenue.

Selon la description de l’armure, la peau de loup sert de cape pour se protéger du froid. FromSoftware précise aussi que « Blaidd était la lame de Ranni, mais le froid le dérangeait quand même ». Cet easter egg fonctionne mieux dans la version anglaise d’Elden Ring. En effet, la description de l’armure explique que « the cold bothered him anyway ». En anglais, la chanson Let It Go se termine avec cette phrase précisément.

De plus, dans le film de Disney, Elsa se débarrasse de sa cape quand elle chante ces paroles. L’armure de Blaidd dans Elden Ring avec sa cape en peau de loup est donc très probablement un clin d’œil à La Reine des Neiges. En tout cas, cela amuse bien les joueurs. Enfin, le monde ouvert d’Elden Ring est tellement vaste qu’il reste encore probablement des secrets et des easters à découvrir. Elden Ring est une telle réussite que George R.R. Martin s’en est lui-même félicité. Le Souls-like pourrait bien s’imposer comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps.

Source : Screen Rant