Elden Ring : des joueurs éliminent le premier boss censé être immortel

Elden Ring © FromSoftware

Elden Ring capte l’attention de tous les joueurs. Si les reviews entre les joueurs et la presse diffèrent, force est de constater que le dernier hit de FromSoftware fait parler de lui. Et comme toujours quand un nouveau Souls-like voit le jour, certains joueurs se montrent plus doués que d’autres. Les speedruns et autres prouesses commencent déjà à apparaître sur la toile. Parmi elles, plusieurs personnes partagent des vidéos pendant lesquelles le premier boss du jeu se fait terrasser. Sauf que normalement, ce n’est pas censé être le cas !

Le Rejeton greffé ne doit pas être tué

Elden Ring vous oblige à perdre le combat contre le premier boss du jeu, le Rejeton greffé. Un mastodonte à plusieurs membres censés écraser les joueurs pour les envoyer vers une mort certaine. Sauf que peu de temps après la sortie de Elden Ring, des joueurs partagent un joli exploit. Celui de vaincre cette créature censée les éliminer instantanément.

Cet exploit est d’autant plus impressionnant que dans la trame du jeu, vous êtes censé être transporté dans un nouvel endroit. Votre personnage reçoit alors des objets nécessaires pour la suite de l’aventure.

Mais que se passe-t-il si le Rejeton greffé se fait terrasser ? Absolument rien. Vous ne pouvez pas garder ou utiliser l’arme qu’il laisse tomber. Quoi qu’il arrive, le joueur doit mourir pour lancer l’histoire.

Et cette histoire insolite n’est pas une première pour FromSoftware…

Un cas similaire avec Bloodborne en 2015

Lorsque Bloodborne sort en 2015, les joueurs arrivent à vaincre le premier Loup-garou. Sauf que la créature doit éliminer le protagoniste pour poursuivre l’aventure. Comme pour Elden Ring, l’intrigue vous transporte dans un monde avec des objets nécessaires à la suite.

Des années plus tard, le schéma se reproduit. Il ne faut jamais sous estimer les joueurs. Certains peuvent soulever des montagnes grâce à un talent indéniable. Quant à FromSoftware, le studio nippon estime que Elden Ring représente sa plus grande œuvre, rien que ça !

Source : Gamesradar