Elden Ring : voici le spot parfait pour vos selfies

Le spot parfait pour un selfie dans Elden Ring © FromSoftware

Plusieurs mois que les joueurs profitent d’Elden Ring avec cette même conclusion. Il s’agit de l’aboutissement de la formule imaginée par From Software depuis des années avec les Dark Souls ou encore Bloodborne et Sekiro. Avec son univers de dark fantasy co-créé par George R.R. Martin (Game of Thrones), le titre embarque ses joueurs dans un monde fantastique de toute beauté. Grâce à sa direction artistique époustouflante, beaucoup profitent du mode photographie pour capturer de superbes clichés. Et l’un des membres de la communauté partage le spot parfait !

Voici où vous rendre pour le selfie parfait !

Sur Reddit, les joueurs partagent des spots pour profiter du mode photographie. Et l’utilisateur vashkor a dévoilé un cliché absolument sublime et salué par la communauté. Car ce dernier estime avoir trouvé l’endroit parfait même si le rendu final est évidemment retouché avec un passage en post-production. C’est sur PS5 que la photo a été réalisée. Dans sa publication, vashkor déclare : « Crumbling Farum Azula est l’endroit parfait pour les selfies grâce à sa lumière contrastée constante faisant ressortir les profondeurs ». Chacun jugera mais pour les utilisateurs de Reddit, difficile de trouver un spot plus beau. Même si avec sa vaste map, Elden Ring regorge de possibilités.

Elden Ring demande beaucoup d’investissement avec sa grande liberté. Une expérience opposée aux jeux actuels. Le titre de From Software ne vous prend jamais par la main tout en demandant une grosse exigence. En plus des photographies, la communauté trouve d’autres moyens de s’amuser.

On peut citer des limites de santé et d’armure imposées soi-même, des manières fantasques de terminer le jeu en speedrun (ou pas), l’aide aux autres joueurs contre les boss, etc. Une chose est sûre, Elden Ring n’a pas dit son dernier mot. La communauté partage toujours à son propos comme Elon Musk avec le partage de son build.

Elden Ring dispose d’un monde vaste avec des activités chronophages. Les joueurs apprécient prendre leur temps plutôt que de courir vers la fin de l’expérience. From Software a une envie, que vous savouriez votre voyage extraordinaire !

Source : ScreenRant