Elden Ring : votre manette ne se connecte pas ? Tentez ces solutions

Alors que les premiers avis sur Elen Ring sont tombés hier, voilà que la version PC du Souls-like de FromSoftware rencontre quelques problèmes, surtout pour reconnaître les manettes de jeu. Vu les premiers retours, toutes les manettes semblent impactées, variant toutefois d’une manette à l’autre, d’un PC à l’autre, etc.

En effet, des dizaines de joueurs sur le subreddit officiel du jeu, dans les forums Steam du jeu, ainsi que votre humble serviteur se sont heurtés à pas mal de soucis de connexions, surtout pour la manette Xbox officielle de Microsoft.

Votre manette bug avec Elden Ring ? Tentez ces solutions

Personne ne sait encore bien ce qui cause le problème, mais de nombreux joueurs n’arrivent pas à faire marcher leur manette sur Elden Ring. Nous avons testé plusieurs manettes et les résultats varient de l’une à l’autre. La manette Xbox One filaire classique ne semblait par exemple pas fonctionner, alors qu’une autre, une manette Xbox Series X sans fil récente (la Carbon Black), n’a pas eu de problèmes.

Une première solution consiste à supprimer Vjoy, un programme de joystick virtuel utilisé pour installer des pilotes de manettes pour volants ou joysticks, surtout pour les jeux de combat.

Dans un autre registre, l’utilisateur de Reddit anilisfaitnesto affirme que l’activation des modules Assistance Configuration Xbox et Assistance Configuration Génrérique peuvent faire l’affaire. Ces paramètres se trouvent dans Steam > Paramètres (ou Préférences) > Paramètres généraux du contrôle.

Les cases à cocher © Steam, Tom’s Guide FR

Vous pouvez également tenter de débrancher votre souris et votre clavier avant de lancer le jeu, car il est possible qu’Elden Ring ne reconnaisse que le premier élément connecté. Sur Reddit, un utilisateur affirme également que le keypad qu’il avait branché interférait avec la détection par Elden Ring de sa manette. Le fait de débrancher les dongles Bluetooth de notre souris et de notre clavier a fonctionné, par exemple.

Si vous avez trouvé d’autres solutions, n’hésitez pas à nous les partager en commentaires.