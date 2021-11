Elle avale par erreur un AirPod et laisse un message vocal depuis son estomac

Nombreux sont ceux qui ont égaré leurs AirPods chez eux ou dans des lieux publics, mais cette Américaine de 27 ans est l’une des rares utilisatrices à en avoir avalé un. Dans une vidéo TikTok, Carli B explique en larmes, comment elle a confondu un cachet d’Ibuprofène avec un de ses AirPods qu’elle tenait dans son autre main. « J’ai réalisé que je n’avais pas avalé l’Ibuprofène » tente-t-elle d’expliquer entre deux sanglots. Paniquée, la jeune femme a essayé de se faire vomir, mais l’AirPod « ne voulait pas ressortir ».

Crédit : hussain05/Pixabay

Même après avoir été avalé, l’écouteur a néanmoins continué de fonctionner. Il est en effet resté connecté à son téléphone. Alors lorsque la Tiktokeuse a laissé un message vocal à un ami pour lui raconter ce malheureux incident, ce dernier a eu bien du mal à déchiffrer les mots couverts par des gargouillements d’estomac. L’enregistrement est d’ailleurs disponible dans l’une des vidéos de Carli B.

Toujours très inquiète des conséquences de son erreur, la jeune femme a ensuite rendu visite à un médecin pour confirmer que l’AirPod n’était plus dans son corps. La radiographie n’a en effet rien détecté. « J’avais le sentiment qu’il était passé, car j’ai pu le tracker pendant tout ce temps (même après qu’ils aient été déconnectés de mon téléphone) », raconte l’influenceuse. Finalement, Carli B a donc retrouvé son calme, désormais certaine que son corps avait bien évacué naturellement l’objet. On ne saura cependant jamais si l’AirPod fonctionnait toujours à sa sortie.

D’autres utilisateurs avaient déjà avalé leurs AirPods

L’incident a évidemment beaucoup amusé la toile et a même fait gagner de nombreux nouveaux abonnés à l’influenceuse. Beaucoup d’internautes ont douté de son histoire, mais l’enregistrement de son message vocal en direct de son estomac a fait taire les sceptiques. Dans sa dernière vidéo, Carli B explique d’ailleurs très sérieusement qu’elle a souhaité partager ce qui lui est arrivé afin de mettre en garder les utilisateurs d’AirPods. Un premier accident similaire avait eu lieu en 2019. Un homme avait avalé un AirPod pendant son sommeil et l’avait retrouvé intact après la digestion. En juin dernier, un autre utilisateur avait également avalé un AirPod en s’endormant devant un film. L’écouteur était resté coincé dans son œsophage et l’homme avait fini aux urgences.

Source : L’Essentiel