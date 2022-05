Elle perd son Apple Watch dans un manège à Disney et se fait voler 40 000 $

Aux États-Unis, une femme a laissé tomber son Apple Watch Hermès en plein manège à Disney World. Non seulement elle a perdu sa montre d’une valeur de 1 300 $, mais elle s’est aussi fait extorquer 40 000 $ sur son compte bancaire.

Les vacances à Disney World ont viré au cauchemar pour cette femme. Elle a perdu son Apple Watch Hermès d’une valeur de 1 300 $ en plein manège à Disney. Non seulement elle n’a pas retrouvé sa montre, mais elle s’est aussi fait extorquer 40 000 $ sur son compte bancaire.

Une Apple Watch – Crédit : Luke Chesser / Unsplash

Selon le rapport du bureau du shérif du comté d’Orange, l’incident s’est produit dans l’attraction « The Seas with Nemo & Friends ». C’est une attraction pour enfants qui reproduit un récif corallien sur le thème de Nemo. Le manège est lent et en position surélevée.

À lire aussi > Apple Watch : quelles sont les meilleures applications pour la montre connectée d’Apple ?

L’Apple Watch Hermès a disparu… et 40 000 $ ont été débités de son compte bancaire

La montre s’est détachée de son poignet avant de tomber au sol. Comme ce n’était pas très haut, son mari a sauté du manège en mouvement pour essayer de récupérer la montre. Un employé de Disney a immédiatement arrêté le manège et a rappelé au couple que c’était interdit de sauter. Il leur a surtout assuré que la montre serait retournée directement à leur hôtel.

En retournant à l’hôtel après l’attraction, le personnel l’a informé que l’Apple Watch n’avait pas été retrouvée. C’était déjà une mauvaise journée pour cette femme, mais elle n’était pas encore au bout de ses peines. Le soir même, elle a déposé une plainte pour fraude à la carte bancaire. En effet, elle pense que la personne ayant récupéré son Apple Watch lui a extorqué 40 000 $.

D’après le rapport de la police, elle a eu « plusieurs alertes de fraudes tout au long de la journée sur sa carte Amex. Selon la victime, il y avait environ 40 000 $ de frais frauduleux sur sa carte ». Cette situation est plutôt suspicieuse. Il semble peu probable que la personne ayant mis la main sur l’Apple Watch soit la même qui lui a extorqué 40 000 $.

En effet, l’Apple Watch se verrouille automatiquement lorsqu’elle est retirée du poignet. Apple Pay est donc désactivé. De plus, 40 000 $ est une somme importante. La banque aurait probablement demandé une confirmation avant d’approuver la transaction. Quoi qu’il en soit, nous n’en savons pas plus pour le moment.

À lire aussi > L’Apple Watch, mouchard à la mode dans les histoires de tromperie

Source : 9to5Mac