Tesla : la conduite autonome disponible en bêta avant fin 2020, assure Elon Musk

Elon Musk a profité de l’assemblée générale de sa société Tesla Motors mais aussi de l’évènement « Battery Day 2020 » pour annoncer qu’une version bêta 100% autonome de sa voiture devrait être lancée avant la fin de l’année. Pour réaliser ce pari ambitieux, les équipes d’ingénieurs du groupe ont travaillé dur afin de revoir entièrement le logiciel de conduite embarqué « Autopilot » et lui permettre de proposer aux conducteurs de prendre les commandes à leur place.

Logiciel Autopilot de Tesla – Crédit : Tesla

Très content et très confiant sur la qualité et la fonctionnalité de cette mise à jour d’Autopilot, Elon Musk a affirmé qu’il « peut être difficile pour certains de réaliser les progrès d’Autopilot ». Il a ensuite ajouté que lui-même conduis en ce moment une version Alpha du système embarqué. Son expérience de conduite lui permet ainsi de faire ces annonces avec certitude.

Un système embarqué qui visualise en 3D et qui comprend mieux son environnement

Après cette annonce, Elon Musk a bien entendu expliqué en partie comment les ingénieurs de Tesla ont réussi à obtenir ce résultat encourageant. Pour cela il affirme que les ingénieurs ont retravaillé les parties les plus importantes du logiciel et notamment afin que celui-ci puisse voir et interpréter son environnement de façon différente par rapport à la version précédente.

Le patron de Tesla a affirmé qu’ils ont procédé à une réécriture de l’ensemble d’Autopilot avec notamment le passage de la vidéo 2D à la vidéo 3D. Cela permet au système de bien mieux comprendre et interpréter son environnement direct et ainsi mieux conduire, détecter et éviter les obstacles. Pour cela, la voiture est équipée de 8 caméras. Tout ce que celles-ci voient est combiné, analysé et interprété afin d’ordonner la bonne réaction.

Une version bêta disponible en essai pour le public avant la fin de l’année

Enfin, Elon Musk très enthousiaste et confiant dans ses affirmations, pense que d’ici un mois ou deux le public devrait pouvoir essayer cette version bêta. Il mise énormément sur le succès de cette nouvelle version d’Autopilot qu’il peut considérer comme une grande avancée. C’est, selon lui, en essayant le modèle qui sortira incessamment sous peu que l’on pourra vraiment constater les changements importants qui ont été apportés.

En tout cas, les actionnaires présents à l’assemblée générale du groupe semblent avoir été séduits et convaincus par les annonces du PDG, le couvrant d’applaudissements.

Source : cnet