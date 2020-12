SpaceX : Elon Musk confiant pour faire atterrir des astronautes sur Mars en 2026

La course à la conquête de Mars a déjà débuté. Les plus grandes agences spatiales du monde ont déjà donné le coup d’envoi. Cependant, l’ambition de ces missions est d’envoyer des vaisseaux non habités sur la planète rouge. Elon Musk, lui, est confiant pour envoyer des missions habitées dès 2024, pour un atterrissage sur Mars en 2026. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré ce mardi en marge d’une interview avec Mathias Döpfner, PDG de Axel Springer. Elon Musk, qui vient de remporter le prix Axel Springer pour sa contribution en termes de vision et d’innovation, s’est montré confiant à ce sujet.

Lancement du Sentinel-6 par Falcon 9. Crédits : Twitter/SpaceX

Lorsque Mathias Döpfner lui pose la question « Quand pensez-vous, en étant réaliste, que l’Homme posera le pied sur Mars pour la première fois ? », Elon Musk répond : « Je suis plutôt confiant pour que cela se produise d’ici six ans ». Autrement dit, en 2026. Il ajoute ensuite que la mission pourrait commencer en 2024 « si on a de la chance ». Pour ce qui est d’une mission sans passagers humains, Elon Musk estime que ce sera possible encore plus rapidement. « Nous voulons également essayer d’envoyer un véhicule là-bas d’ici deux ans », a-t-il déclaré à son hôte. Ces échéances semblent très proches, et Elon affiche un optimisme surprenant à ce sujet.

SpaceX : Starship au centre de l’objectif Mars

Le vaisseau utilisé pour les premiers lancements sur Mars devrait être Starship, l’une des navettes réutilisables de SpaceX qui est actuellement en test. Elon Musk a d’ailleurs déclaré récemment que Starship devrait décoller vers Mars d’ici 4 ans. La version finale de Starship devrait être équipée de six moteurs Raptor. D’après Elon Musk, il sera possible de lancer le vaisseau depuis la Terre à l’aide de la roquette Super Heavy, qui pourra elle aussi être réutilisée dans ce but. Il sera possible, toujours selon Elon Musk, de faire de multiples aller-retours grâce à ce procédé. Starship serait en effet suffisamment puissant pour décoller de façon autonome sur Mars, qui possède une gravité bien inférieure à la Terre.

Il semble qu’Elon Musk, qui avait créé SpaceX dans le but de coloniser d’autres planètes, s’approche encore un peu plus de son objectif initial. L’objectif ultime de l’homme d’affaire est d’envoyer 1 million de personnes sur Mars d’ici 2050, en envoyant 100 vaisseaux Starship par an. A l’heure actuelle, cet objectif semble complètement fou, mais il faut dire que la recherche spatiale avance très vite. Elon Musk parviendra-t-il à faire de l’Homme une espèce interplanétaire ? Seul l’avenir le dira.

SpaceX : Elon Musk dévoile les nouveautés de Starship pour aller sur Mars

Source : Space.com