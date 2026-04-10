En rangeant le grenier, il tombe sur un trésor Pokémon estimé à près de 30 000 €

Alors qu’il faisait du rangement dans le grenier de ses parents, un Britannique a mis la main sur sa vieille collection de cartes Pokémon. Ces dernières vont être mises aux enchères et pourraient lui rapporter une coquette somme.

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Prisées par les collectionneurs, certaines cartes Pokémon peuvent valoir une fortune. Une embellie pour Andrew Braund qui se demandait comment il allait financer son mariage. Cet assistant d’éducation britannique faisait du tri dans le grenier de ses parents quand il est tombé sur ses anciennes cartes qu’il collectionnait jadis. Au départ, il pensait qu’elles ne valaient que quelques centaines d’euros. Par précaution, il a tout de même soumise sa collection à l’œil averti d’un ami connaisseur.

Celui-ci a identifié trois cartes Dracaufeu particulièrement rares dans le lot. Etant très bien conservées, elles peuvent aujourd’hui atteindre des sommes vertigineuses à la revente. La pièce la plus précieuse de la collection est une carte Skyridge Charizard Holo en parfait état estimée entre 9000 et 13 700 €. Un autre exemplaire de la même carte (état quasi neuf) se négocierait entre 8000 et 11 500 €. Une version Reverse Holo pourrait quant à elle se vendre entre 1800 et 2500 €.

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Il va financer son mariage grâce à des cartes Pokémon ultra rares

“Quand mon ami m’a dit combien pourraient valoir les cartes Dracaufeu, j’ai eu le vertige”, raconte-t-il au Daily Mail. Il a ensuite fait expertiser ses cartes par un professionnel aux États-Unis, payant près de 1000 £ pour les expédier via un service de messagerie sécurisé. Elles seront finalement mises aux enchères le jeudi 16 avril par la maison Ewbank’s, basée dans le Surrey. Vous pouvez découvrir les autres lots Pokémon proposés lors de la vente en cliquant ici.

M. Braund devrait amasser une somme rondelette qui lui permettra de financier les festivités de son union avec sa fiancée Rachel. “Il y a environ 28 ans, personne n’imaginait que Pokémon allait durer ; tout le monde pensait qu’il s’agissait d’une mode éphémère. Si cela avait été le cas, ces cartes n’auraient aujourd’hui aucune valeur”, déclare le futur marié qui a bien fait de garder sa collection dans le grenier familial.

Si vous retrouvez aussi des cartes Pokémon oubliées dans un carton, prenez le temps de les faire expertiser pour n’avoir aucun regret.