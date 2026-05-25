One UI 8.5 casse le mode sombre de votre Galaxy, voici une solution

One UI 8.5 fait des siennes sur les Samsung Galaxy. Le mode sombre dysfonctionne dans certaines applications, l’affichage devenant incohérent avec des éléments noirs, gris foncé ou gris clair qui se mélangent.

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Samsung a enfin accéléré le déploiement de One UI 8.5, mais la mise à jour commence déjà à faire parler d’elle pour de mauvaises raisons. Des utilisateurs signalent une dégradation du mode sombre dans un certain nombre d’applications Google comme Gmail, Google Messages, Google Fi ou encore Google Keep. Ce bug, qui nuit fortement à la lisibilité, survient sur plusieurs appareils dont le Galaxy S25.

Certains écrans apparaissent avec des fonds quasi noirs, d’autres en gris très foncé ou en gris clair, créant un contraste déséquilibré et une impression générale de thème “cassé”. “Pourquoi y a-t-il tant d’incohérence dans le Mode Sombre de One UI 8.5, pourquoi autant de gris ?” s’interroge un usager dépité sur Reddit.

One UI 8.5 : comment corriger le bug du mode sombre ?

Le problème viendrait d’un conflit entre la surcouche logicielle de Samsung et le système de design natif d’Android. Pour rappel, Google s’appuie sur Material You, qui ajuste automatiquement les couleurs de l’interface en fonction du fond d’écran actif afin d’assurer une homogénéité visuelle. Le géant de la téléphonie a encore affiné ce rendu via le framework Material Expressive. Sauf que l’implémentation côté Samsung dans One UI 8.5 aurait tout perturbé. Résultat : les applications affichent une teinte grise très contrastée au lieu de se fondre naturellement dans le décor.

En attendant un correctif officiel, il existe une méthode qui permet de retrouver un affichage plus homogène. “J’ai réinitialisé mon thème et changé ma palette de couleurs. C’est beaucoup mieux maintenant. Vous pouvez donc soit garder cette horreur, soit simplement changer votre palette de couleurs”, conseille un utilisateur victime du bug sur le forum d’assistance de Samsung.

Voici comment procéder sur votre smartphone :