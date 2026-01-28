Bon plan casque audio : le meilleur casque Bose tombe sous la barre des 300 euros sur le site de la Fnac !

Le casque à réduction de bruit le plus ambitieux de Bose profite actuellement d’une belle baisse de prix sur le site de la Fnac. Affiché à 299 € au lieu de 399 €, le QuietComfort Ultra devient bien plus accessible pour qui cherche un casque haut de gamme, confortable et redoutablement efficace contre les bruits parasites.

Avec le Bose QuietComfort Ultra, la marque américaine vise clairement le très haut de gamme. Ce modèle circum-aural mise sur le confort et l’isolation avec des coussinets généreux, un arceau bien réparti et un faible poids qui permet de le porter plusieurs heures sans problème. Le casque est également pliable, un vrai plus pour le transport, et il est livré avec un étui souple.

Pensé pour une utilisation polyvalente (travail, transports, voyages…) il propose une réduction de bruit active parmi les plus efficaces du marché. Les voix, les sons constants et les nuisances urbaines sont fortement atténués, tout en conservant un mode « transparent » naturel pour rester conscient de son environnement quand c’est nécessaire.

Audio immersif, appels clairs et autonomie solide

Sur le plan sonore, Bose reste fidèle à sa signature : un son ample, chaleureux, avec des basses bien présentes sans écraser les voix. Le QuietComfort Ultra ajoute en plus une dimension immersive avec un traitement spatial activable ou non selon les usages et une compatibilité avec les codecs haute qualité pour profiter pleinement des plateformes de streaming.

Côté appels, les microphones assurent une restitution claire de la voix, même en environnement bruyant, tandis que la connexion Bluetooth multipoint permet de passer facilement d’un smartphone à un ordinateur. Enfin, l’autonomie dépasse largement la journée d’écoute, avec jusqu’à 30 heures annoncées, et une recharge rapide qui dépanne lors des déplacements.

Une offre à ne pas manquer !

Proposé à 299 € au lieu de 399 € chez Fnac, le Bose QuietComfort Ultra devient beaucoup plus compétitif face aux autres références premium du marché. Une réduction intéressante pour un casque qui combine confort, silence, qualité sonore et endurance, et qui s’adresse clairement à ceux qui veulent investir dans un modèle durable et polyvalent.

