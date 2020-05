Epic Games dévoile la puissance de la PS5 avec une démonstration de l’Unreal Engine 5

Crédit : Epic Games

Le jeu vidéo est sur le point de faire un grand pas en avant avec la sortie des consoles next-gen, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. La précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One) n’avait pas suscité autant d’excitation à sa sortie puisque les spécifications techniques et logicielles n’étaient pas aussi impressionnantes par rapport à ce qu’on pouvait obtenir sur un PC milieu/haut de gamme. Cependant, ce ne devrait pas être le cas en cette fin d’année quand les consoles next-gen seront commercialisées. Avec son processeur Zen 2 doté de huit cœurs à 3,8 GHz et ses 12 TFlops de puissance graphique, la Xbox Series X offrira une expérience vidéoludique optimale. La PS5 n’est pas non plus en reste avec le retour haptique de sa manette DualSense et son SSD de 825 Go.

La PS5 prendrait les joueurs par la main avec une mode facile pour terminer ses jeux plus vite

Unreal Engine 5 offre un rendu très réaliste et détaillé

Epic Games, bien que s’étant forgé une récente popularité avec Fortnite, est dans l’industrie du jeu vidéo depuis 1991. Son fondateur, Tim Sweeney, a développé la toute première version de l’Unreal Engine en 1998. Depuis, il y a eu trois autres améliorations du moteur graphique. Nous attendons maintenant la sortie d’Unreal Engine 5 qui sera mis à disposition des développeurs en 2021 avec une compatibilité Xbox Series X, PS5, PC, PS4, Xbox One, mais aussi iOS et Android. Pour rappel, les développeurs peuvent utiliser Unreal Engine 5 gratuitement jusqu’à ce que les ventes de leur jeu atteignent 1 million de dollars. Ensuite, la redevance est de 5%.

Afin de démontrer les capacités de l’Unreal Engine 5 et les performances de la PS5, Epic Games a publié une vidéo de démonstration de son moteur. Il faut donc préciser qu’elle pousse bien évidemment le moteur à son maximum et que ce n’est donc pas forcément représentatif des jeux qui l’utiliseront. Au moins, cela nous permet de voir ce qu’Unreal Engine 5 a dans le ventre et à quoi on pourra s’attendre sur les consoles next-gen en termes d’immersion.

Assassin’s Creed Valhalla ne tourne qu’à 30 FPS, même sur Xbox Series X

C’est bel et bien une démonstration jouable

Au premier abord, on remarque de suite les impressionnants effets de lumière de la démonstration. Ils sont très dynamiques et réalistes. C’est en fait grâce au nouvel outil d’illumination globale du nom de Lumen qui permet par exemple de changer l’angle du soleil en fonction de l’heure de la journée, d’allumer une lampe de poche, etc. Le ray-tracing n’a même pas été utilisé puisque Epic voulait se concentrer sur les nouvelles technologies et non sur celles que nous connaissons déjà.

De nombreux internautes ont douté de la légitimité de la vidéo de démonstration du moteur graphique. Ils se demandaient si c’était réellement une démonstration jouable. Epic a donc décidé de donner des précisions. À l’occasion d’une interview, le directeur de la technologie chez Epic Games, Kim Libreri, a confirmé que : « c’est une démo totalement jouable. Nous avons branché un enregistreur à l’arrière d’un kit de développement PS5 et avons enregistré le signal via HDMI ». Le moteur Unreal Engine 5 est donc vraiment très prometteur et nous sommes impatients de voir ce dont il sera capable sur la PS5 et la Xbox Series X.

Xbox Series X : Microsoft serait prêt à baisser son prix pour écraser la PS5 à son lancement

Source : Ubergizmo