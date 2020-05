La PS5 prendrait les joueurs par la main avec une mode facile pour terminer ses jeux plus vite

Sur le papier, la PlayStation 5 et la Xbox One Series X se valent. Le GPU de la console Microsoft est en théorie un peu plus véloce, mais les performances du SSD et l’architecture mémoire de la console Sony pourraient réduire l’écart. Si l’aspect technique a été largement couvert, le volet logiciel et fonctionnel reste pratiquement inconnu. Une fois encore, Microsoft s’est montré un peu plus bavard que Sony en annonçant une fonctionnalité de reprise rapide d’une partie après un reboot, mais tout reste à découvrir au sujet des interfaces graphiques et des nouvelles possibilités des consoles next-gen. Un brevet déposé par Sony nous donne des indices sur les orientations de Sony.

Un nouveau brevet repéré par Gaming Intel montre que Sony envisage de développer un système interactif pour accompagner la progression des joueurs et lui permettre de planifier ses activités. Le document précise que le dispositif sera capable d’afficher des informations sur le déroulement d’une partie, mais aussi des astuces pour rendre les jeux plus accessibles. Il se compose notamment d’un module de machine learning qui permettra probablement d’adapter son comportement aux performances du joueur sur un titre et sur un type de jeu.

Le système est également en mesure d’aider le joueur à organiser ses sessions de jeux en fonction de ressources externes comme un calendrier. Par exemple, si son émission TV favorite commence dans 30 minutes et qu’il est sur le point de commencer un niveau de 40 minutes, il est invité à interrompre la partie ou à sélectionner un niveau plus court.

Pour éviter de devoir lâcher la manette ou d’être interrompu pendant une partie, les interactions avec ce dispositif devront se faire à la voix. La manette DualSense de la PlayStation est justement dotée d’un microphone. Sony pourrait donc en profiter pour développer son propre assistant vocal ou à minima les commandes pour interagir avec son dispositif d’aide en jeu.

Comme toujours, il s’agit seulement d’un brevet, rien n’indique que Sony a l’intention de l’exploiter sur la PS5. Il pourrait également voir le jour après le lancement de la console. Ce serait en tout cas une belle surprise de l’annoncer quelques mois avant sa sortie.

