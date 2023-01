Windows 7 et Windows 8 : Microsoft met fin aux mises a jour à compter du 10 janvier 2023

Après de longues années de bons et loyaux services, Windows 7 et Windows 8 vont s’éteindre. Microsoft cessera de déployer des mises à jour pour les deux OS à partir du 10 janvier prochain. Les usagers restants pourront se rabattre sur Windows 10 ou sur un système d’exploitation tiers.

Windows 7 et Windows 8 rendent leurs derniers soupirs

La majorité des utilisateurs a pris d’assaut Windows 10 et Windows 11. Mais une poignée d’irréductibles restait encore sur les OS vieillissants que sont Windows 7 et Windows 8. Pour continuer d”assurer la sécurité de leur PC, ils vont toutefois devoir faire leurs adieux aux deux systèmes d’exploitation.

Et pour cause, Microsoft s’apprête à couper le robinet des mises à jour. Windows 7 et Windows 8 pourront toujours être utilisés mais il n’y aura plus de correctifs pour les bugs et les vulnérabilités avec tous les problèmes que cela implique pour les usagers.

Dès le 10 janvier prochain, le géant de Redmond cessera de mettre à disposition des mises à jour pour les deux OS lancés respectivement en 2009 et en 2012. Pour rappel, le support étendu de Windows 7 avait été abandonné en 2020. Mais Microsoft avait proposé un compromis aux utilisateurs souhaitant rester sur l’OS. Moyennant finance, ces derniers ont pu bénéficier des correctifs de sécurité sur Windows 7 jusqu’en 2023.

Windows 7 et 8 sont morts

Certaines applications ont d’ailleurs déjà pris leurs distances avec les deux systèmes préhistoriques. C’est le cas de Google Chrome qui avait confirmé la fin de la prise en charge de Windows 7 et 8.1 à partir de février 2023. De son côté, Microsoft Edge 109 sera la dernière itération du navigateur à prendre en charge Windows 7 et Windows 8. Par la suite, l’absence de mises à jour de sécurité laissera la porte ouverte à toutes les failles, une embellie pour les pirates.

Vous utilisez encore Windows 7 et Windows 8 ? Vous devez vous rendre à l’évidence et opter pour un nouveau système d’exploitation, que ce soit chez Microsoft, Linux ou Chrome OS Flex. Notez qu’il est possible de bénéficier gratuitement de Windows 10. Microsoft assurera son support jusqu’en 2025. À ce propos, on vous explique ici comment migrer gratuitement de Windows 7 vers Windows 10.

Si vous utilisiez encore Windows 7 ou 8 jusqu’alors, votre machine actuelle risque toutefois de ne pas être compatible avec Windows 11.