Epic Games Store : le nouveau jeu gratuit est primé par la critique

Vous cherchez un nouveau jeu sans avoir à ponctionner votre compte bancaire ? On ne peut que vous conseiller de vous tourner vers l’Epic Games Store. La plateforme a déjà offert près de 400 jeux depuis 2018. Et elle n’est pas près d’arrêter cette opération qui lui a permis d’attirer un nombre croissant d’utilisateurs dans ses filets.

Après avoir offert Islets puis The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition et Thief ces dernières semaines, l’Epic Games Store met à notre disposition Ghostrunner. Sorti en 2020, ce jeu d’action cyberpunk a été salué par la critique et par les joueurs. Outre les éloges de la presse spécialisée, il a notamment obtenu une moyenne de 9/10 sur Steam (sur plus de 40 000 avis). Mais quels sont les points forts de ce titre développé par One More Level ?

Ghostrunner est gratuit pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Ghostrunner prend corps dans un futur dystopique où le monde a été ravagé par un cataclysme. Vous y incarnez un Ghostrunner, un super-humain technologiquement avancé. Votre partie se développera au rythme de l’ascension de la Tour du Dharma, dernier bastion de l’humanité. Votre objectif ultime ? Défaire le tyrannique Maître des clés et libérer l’Architecte qui a conçu les Ghostrunners pour maintenir la paix et l’ordre.

Avant cela, il faudra toutefois survivre au sein de la mégastructure où la violence règne. Pour ce faire, vous pourrez compter sur votre katana monomoléculaire qui vous permettra de trancher le corps de vos ennemis. Dans le jeu, la mécanique d’élimination en un coup prime. Vous devrez aussi améliorer vos capacités spéciales au fil de votre progression (ralenti temporel, ciblage de plusieurs ennemis, attaque à distance, prise de contrôle des ennemis, etc).

Outre le combat, vous devrez également vous frayer un chemin dans des phases de plateforme très plaisantes. Ghostrunner sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store du 11 au 18 avril.