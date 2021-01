EPOS annonce un casque gaming sans fil à réduction de bruit active et un microphone

Le fabricant danois EPOS s’est détaché du géant Sennheiser il y a seulement quelques mois. Avec sa maison mère Demant spécialisée dans l’audio et notamment les prothèses auditives, EPOS a prévu de renforcer son excellente réputation dans le monde du gaming. Il a déjà lancé plusieurs produits, dont les écouteurs true wireless GTW 270 Hybrid pensés pour les joueurs et le casque gaming sans fil GSP 670 fortement recommandé par la communauté.

Le casque gaming sans fil GSP 670 EPOS / SENNHEISER – Crédit : EPOS

À l’occasion de son évènement en ligne « The Power of Audio in Gaming », EPOS a annoncé ce qu’il a prévu pour l’avenir de l’audio dans le jeu vidéo. Il en a aussi profité pour teaser ses produits next-gen, à savoir un casque gaming sans fil à réduction de bruit active et un microphone.

EPOS se concentre sur la réduction de bruit active pour ses casques gaming

À l’heure actuelle, la réduction de bruit active est plutôt destinée aux casques du quotidien. Pour ne vous citer que quelques modèles de notre liste des meilleurs casques à réduction de bruit, il y a notamment le Bose Headphones 700 qui succède au célèbre QC35 II et le Sony WH-1000XM4 qui a selon nous la meilleure réduction de bruit du marché. Néanmoins, EPOS ne vise pas du tout à concurrencer ces produits des géants de l’audio. Son objectif est de rendre les jeux vidéo plus immersifs que jamais grâce à une qualité audio exceptionnelle.

Le fabricant danois a annoncé un nouveau casque dont nous ne connaissons pas encore le nom. Ce casque gaming sans fil reprend le design de ses prédécesseurs. Sa grande nouveauté est la réduction de bruit active. Comme l’a souligné EPOS dans sa présentation, la réduction de bruit active va prochainement occuper une place très importante au sein de sa gamme. D’ailleurs, Bose a lui aussi récemment lancé son casque de jeu avec réduction de bruit active, le QuietComfort 35 II Gaming Headset​. Il est déjà disponible aux États-Unis, mais nous n’avons pas encore de date de sortie en France.

Ensuite, EPOS a teasé un microphone dédié aux créateurs de contenu. Nos confrères d’Android Central ont précisé que ce microphone est composé d’aluminium et de métal. Il est fourni avec un bras articulé et un support pour le poser sur une table. Pour le moment, nous n’avons aucune information sur le nouveau casque gaming et le microphone d’EPOS. Cependant, la société danoise a confirmé que les deux produits seront commercialisés cette année.

Source : Android Central