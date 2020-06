Bose QC35 II : une version Gamer de ce casque à réduction de bruit serait en préparation

Crédit : Bose

Les casques audio ne sont pas forcément tous polyvalents. Il y en a pour tous les types d’utilisation et de budgets. Certains casques sont destinés à un usage sportif avec une résistance à la transpiration et à la pluie. D’autres sont orientés vers une utilisation moins intensive de tous les jours avec une annulation de bruit active très pratique pour les transports en commun et les environnements bruyants. Enfin, des casques sont créés spécialement pour le gaming. Ils offrent donc au joueur une excellente immersion tout en mettant à sa disposition un microphone de qualité pour les parties en ligne. Le Bose QC35 II fait partie des casques à utilisation quotidienne grâce à son excellente annulation du bruit, son confort et sa qualité sonore. C’est une référence dans le monde des casques audio avec son rival, le Sony WH-1000XM3.

Un microphone amovible pour une utilisation gaming

Selon une découverte réalisée par nos confrères de 9to5Google, la marque américaine a décidé de s’orienter vers le gaming qui est un marché en plein essor. Que se passe-t-il si on transforme le Bose QC35 II en casque de jeux vidéo ? Cela donne tout simplement le Bose QC35 II Gaming Headset. Le nom n’est peut-être pas original, mais il nous donne une idée de la qualité à laquelle on peut s’attendre.

En fouillant un peu (beaucoup) dans le code de l’application mobile Bose Connect, l’équipe « APK Insight » de 9to5Google est tombée sur la surprise. Plusieurs chaînes de caractères (appelées « String » en anglais) indiquent l’existence d’un microphone gaming. Encore mieux, elle a déniché la vidéo de présentation du produit. Nous y découvrons un microphone amovible qui se fixe dessous l’oreillette gauche. Détail important à préciser, le casque ne pourra pas utiliser le Bluetooth lorsque le micro est branché.

Ce n’est pas encore clair si Bose a prévu de lancer seulement le microphone amovible compatible avec le casque de base ou si c’est bel et bien une version gamer du casque, le Bose QC35 II Gaming Headset, qui sortira bientôt. Quoi qu’il en soit, le géant de l’audio va faire ses premiers pas dans le monde du jeu vidéo.

