Essai Renault Scénic E-Tech : la voiture de l’année 2024 mérite-t-elle son titre ?

Lorsqu’il est né sous la forme d’un monospace compact voici déjà près de 30 ans, le premier Renault Scénic s’inscrivait dans la mouvance engagée dans les années 1980 par son grand frère, le Renault Espace. Autres temps, autres mœurs, le monospace est passé de mode, remplacé au pied levé par le SUV. Le Scénic a lui aussi évolué.

Pour renouveler un produit emblématique, la recette qui vient le plus naturellement à l’esprit, c’est de le moderniser sans trahir son dessin d’origine pour qu’il reste toujours immédiatement identifiable. C’est par exemple la manière employée par Volkswagen avec sa Golf depuis 50 ans et huit générations.

Chez Renault avec ce nouveau Scénic E-Tech, mais aussi chez Peugeot qui sort son 3008 électrique au même moment, on a pris un chemin radicalement opposé en choisissant de tout changer. Mais ces deux véhicules ayant été initié par le même designer français Gilles Vidal, est-ce bien étonnant ? Dès lors, difficile en tous les cas de ne pas comparer ces deux stars du paysage automobile français.

💰Tarifs et options

Sur le Scénic encore plus que sur d’autres véhicules, le choix des options n’est pas à négliger. En ce qui concerne les tarifs tout d’abord, les deux versions de la gamme, Évolution et Techno, sont éligibles au bonus (selon le barème 2024).

La version de base, Évolution , est proposée à partir de 40 000 euros , auxquels s’ajoutent éventuellement les options, sans impact sur l’application du barème.

, est proposée à partir de , auxquels s’ajoutent éventuellement les options, sans impact sur l’application du barème. La version Techno testée ici, elle est commercialisée à 41 990 euros, auxquels s’ajoutent notre pack d’options Esprit Alpine (2000 euros), mais aussi le toit vitré, par exemple. Le pack d’options Iconic (5 500 euros), quant à lui, comprend presque tous les équipements disponibles, notamment le toit Solarbay, les sièges à commandes électriques ou encore le système audio Harman/Kardon à la place du système Bose.

👨‍👩‍👧‍👦 Renault Scénic E-Tech, un positionnement résolument familial

Ce cross-over du segment C est construit sur la plateforme électrique AmpR Medium déjà utilisée par le Nissan avec son Ariya et qui sera également celle de la future Nissan Leaf, malgré les liens désormais distendus entre les deux entreprises.

Avec ses 4,47 mètres de long, le nouveau Scénic E-Tech se classe bien parmi les compactes, mais il est difficile de dire à coup sûr s’il s’agit d’un SUV ou d’une berline. Avec sa hauteur de 1,57 mètre, il est en effet légèrement trop bas ou trop haut pour être considéré comme l’un ou l’autre.

Egalement plus long (et plus bas) que le Scénic de quatrième génération, son profil est plus facile à classer parmi les silhouettes de berline. Son empattement de 2,78 mètres libère de l’espace pour les passagers et le coffre (545 litres, le plus grand du segment) est également sensiblement plus grand que dans la version précédente. Un grand coffre et du volume à vivre : en somme, le Scénic reste plus que jamais fidèle à sa vocation familiale et Renault souhaite convaincre ses clients qu’il peut toujours constituer le seul véhicule du foyer.

Dommage, alors, que la modularité des banquettes ait été sacrifiée et qu’il n’existe plus de version 7 places. Voilà qui laissera une place à Peugeot pour son E-5008 dérivé à venir du E-3008.

Au-delà de son habitacle spacieux, le Scénic E-Tech revendique jusqu’à 620 kilomètres d’autonomie avec sa version équipée de la batterie de 87 kWh (contre 430 km avec la petite batterie de 60 kWh), ce qui permet d’effectuer environ 300 à 350 km sur autoroute entre deux arrêts de recharge. Nous reviendrons sur ce point, mais examinons d’abord comment la voiture se distingue extérieurement.

🎩 Un design sans exubérance

Comme nous l’avons mentionné, le Scénic est le premier modèle Renault du designer transfuge Gilles Vidal. Sa partie avant incarne la nouvelle identité stylistique de la marque, avec une combinaison marquée de losanges de la calandre. Ces losanges qui se concentrent dans le logo central de la calandre se retrouvent également en partie dans la forme des feux de jour positionnés verticalement et orientés vers le centre, ainsi que dans celle des feux arrière.

L’arrière, précisément, délaisse enfin les douteux jeux de LED façon moustaches ou lunettes de nombreux modèles Renault ces dernières années. L’éclairage plus discret positionné aux extrémités donne une posture plus statutaire, moins kéké, au Scénic. Sans mauvais jeu de mot, c’est bien vu !

Le profil confirme d’ailleurs cette recherche de stature. Solidement posé sur ses jantes de 20 pouces, le trait est presque simple. La très réussie peinture matte gris schiste affirme elle aussi la montée en gamme du produit. Aux deux extrémités, les porte-à-faux très courts suggèrent un beau volume intérieur.

🚐 Un habitable spacieux

Une fois la portière à poignée affleurante ouverte, l’impression est confirmée ? Cette sensation d’espace est même encore augmentée dès lors que l’on dispose du grand toit vitré, lequel cache une technologie innovante ; nous y reviendrons. Aux places arrière, le rayon aux genoux approche les 30 centimètres, ce qui permet à un adulte d’envisager de croiser ses jambes même avec un autre adulte placé sur le siège juste devant lui. Ses genoux, d’ailleurs, ne remonteront pas trop haut grâce à la présence d’une cave à pied au niveau du plancher. C’est un vrai plus pour le confort durant les longs trajets.

Autre point appréciable : l’accoudoir central. S’il sacrifie un peu la cinquième place — mais quelle voiture ne le fait pas de nos jours —, il accueille un ingénieux système de porte-canettes pivotant, lesquels se transforment alors en support pour tablette tactile ou téléphone. Chaque passager peut disposer du sien, ou les deux peuvent être déployé pour maintenir en place une plus grande tablette. C’est bien vu, et ça l’est d’autant plus que l’accoudoir intègre également deux prises USB-C pour les alimenter, en plus de deux autres placées au niveau des pieds.

Des prises qui pourront également servir aux occupants de places avant, lesquels ne disposent sinon que d’un chargeur à induction, pas très pratique à utiliser d’ailleurs car pris en sandwich entre le haut et le bas de la console centrale.

🎛️ Techno et facile à vivre

Dans l’habitacle du Scénic E-Tech, on peut compter sur de nombreuses technologies qui ont la bonne idée de conserver une once de convivialité. Derrière le volant, l’écran numérique de 12,3 pouces est certes clair et lisible, la surface de la dalle fait regretter sa sous exploitation.

En dehors du mode guidage GPS, les informations gagneraient à pouvoir être plus nombreuses et, surtout, plus personnalisée. En outre, la forêt de commodos nuit légèrement à l’ergonomie. À droite du volant se trouvent le satellite de commandes multimédia, la commande des essuie-glaces et, au-dessus, le sélecteur de vitesse.

De chaque côté du volant, on trouve également des palettes pour réguler la régénération de la batterie à la décélération, ainsi que la commande des feux et des clignotants du côté gauche. Le volant lui-même est également équipé d’un grand nombre de boutons physiques : les aides à la conduite à gauche, l’ordinateur de bord à droite, ou se trouve également le sélecteur de mode de conduite Multi-Sense.

Au centre, un grand écran tactile de 12 pouces en format portrait contrôle le système basé sur Google Android Automotive v.12. Ce dernier se montre impeccable en terme de réactivité au toucher, mais il reste toujours un peu trop facile de se perdre dans la navigation des onglets, menus et applications. Les constructeurs tendent tous à oublier que tous les acheteurs et utilisateurs de voiture neuve ne sont pas des geeks.

Juste en dessous de l’écran, une série de boutons permet de régler intuitivement la température, la climatisation, la ventilation et le désembuage avant et arrière. Il aurait été idéal d’y inclure également les commandes de chauffage des sièges et du volant, mais celles-ci sont néanmoins toujours accessibles en bas de l’écran central.

Autre faux pas dans l’ergonomie, la commande tactile pour ajuster le volume, située à droite de l’écran et donc accessible au passager (le conducteur dispose des commandes au volant), manque de précision. Sans compter qu’il arrive fréquemment qu’un simple effleurement du bouton d’extinction de l’écran entre les commandes “+” et le “-” du volume provoque l’affichage d’un message demandant de confirmer l’extinction de l’écran. Agaçant.

🌞 Un toit vitré avec une innovation en plus

Arrêtons-nous aussi un instant sur le toit vitré mentionnée plus haut, car il cache une vraie première mondiale. Baptisé Solarbay et fourni par Saint-Gobain Securit, ce toit s’opacifie à la demande grâce au mouvement de cristaux liquides. En soit, rien de nouveau sous le soleil, pourrait-on dire. Sauf que, contrairement aux dispositifs habituels que l’on commence à trouver dans des véhicules plus premium et qui sont généralement tout ou rien (soit 100 % opaque, soit 100 % transparent), le toit du Scénic permet une occultation par segment. Ainsi, il est possible de rendre opaque uniquement les parties avant ou arrière, ou bien l’ensemble du toit (qui peut bien évidemment être aussi totalement rendu totalement transparent).

Cette technologie efficace présente l’avantage de ne pas nécessiter de store, ce qui libère de l’espace en hauteur sans ajouter de poids supplémentaire à la voiture grâce à l’absence de mécanisme électrique. Renault est le premier constructeur à proposer ce système.

La technologie est également présente sur le rétroviseur central, lequel peut afficher soit une image vidéo inversée (utile uniquement en cas de chargement obstruant la vue), soit fonctionner comme un miroir classique. Cette configuration conserve notre préférence car, au contraire de la vidéo qui ne surveille que l’extérieur du véhicule, elle permet aussi de surveiller les sièges arrières si nécessaire.

Par ailleurs, apprécions la présence de poignées de maintien au-dessus de chaque portière, un accessoire qui se perd mais que nous considérons comme indispensable au confort. Enfin, un Scénic ne serait pas digne de son nom sans de nombreux rangements. On en compte ici près de 39 litres répartis entre les accoudoirs, les bacs de porte et la boîte à gants.

⛑️ Sauver des vies après l’accident

En ce qui concerne la sécurité des occupants, inutile de nous attarder sur les multiples dispositifs devenus communs que sont les airbags en pagaille et les béquilles électronique pour éviter les suraccident, notamment. Notons plutôt les efforts de la marque pour atténuer les conséquences directes d’un accident qui a déjà eu lieu et faciliter l’intervention des secours. Par exemple, un QR Code apposé sur le pare-brise et la lunette arrière permet aux équipes de secours d’accéder à la fiche technique de la voiture, indiquant notamment où découper la carrosserie sans danger.

Si de nombreux constructeurs proposent ces fiches sur leur site web, il paraît tellement plus logique d’en faciliter ainsi l’accès ! De plus, la batterie de 400 volts peut être complètement découplée du circuit de bord depuis un simple connecteur situé sous la banquette arrière. Et en cas d’incendie de la dite batterie, une trappe spécialement conçue pour les buses des lances à incendie permet de noyer les accumulateurs en quelques minutes seulement. Plus besoin de noyer la voiture entière dans une benne pleine d’eau, comme on l’a déjà vu par le passé sur des voitures électriques dont le feu de batterie était devenu incontrôlable.

La mise en marche du véhicule se fait en appuyant sur un bouton situé au tableau de bord. Avec une batterie chargée à 100 %, notre Scénic affiche une autonomie généreuse de 620 km. Celle-ci s’affiche sur ce que Renault a baptisé l’Autonomy widget de l’ordinateur de bord.

Ce dispositif didactique présente trois niveaux d’autonomie : maximal, minimal et moyen, basé sur les 70 derniers kilomètres parcourus. Renault vise à permettre à l’utilisateur de comprendre et d’apprendre par lui-même comment varie l’autonomie de sa voiture en fonction des conditions d’utilisation. De plus, le système de planification intégré dans la version Google Maps de bord prendra également en compte les conditions météorologiques en temps réel en plus du relief et des conditions d’encombrement des routes pour aider davantage l’utilisateur dans la préparation de son voyage et dans l’appréhension de la vie en électrique.

🔔 Jean-Michel Jarre inside

Comme l’impose désormais le règlement européen GSR 2, toutes les aides à la conduite et les dispositifs d’alerte sont systématiquement réactivés à chaque démarrage. Mais pour permettre au conducteur d’appliquer rapidement ses réglages préférés sans se perdre dans moult menus et sous-menus, le Scénic dispose d’un bouton physique installé à gauche du volant.

Une double pression sur ce bouton active alors le programme personnalisé. Par exemple, il est possible de conserver les alertes de survitesse tout en jugulant l’aide au maintien dans la voie qui peut notamment s’avérer pénible sur les routes étroites. Une fois nos réglages formulés et enregistrés, nous avons pris la route pour parcourir près de 250 km sur tous types de routes dans la région de Malaga, en Andalousie.

Ce que l’on peut également modifier à sa convenance, c’est le son du bruiteur piéton obtenu lorsque l’on évolue sous les 30 km/h. Trois sons différents sont disponibles, dont un spécialement conçu par Jean-Michel Jarre. Ce même artiste électro a également conçu les réglages audio du système Harman/Kardon installé en option dans notre version Esprit Alpine et qui nous a vraiment impressionnés tant par la qualité de sa restitution sonore que la finesse de ses options de personnalisation.

Pour la musique, vous pourrez évidemment compter sur la diffusion en streaming depuis les apps installées dans le système Google, ou vous reposer sur votre smartphone avec Android Auto ou Apple CarPlay. Nous avons d’ailleurs configuré très simplement la connectivité sans fil de ce dernier et n’avons rencontré aucune défaillance de connexion durant notre essai.

🛞 Conduite, entre confort et dynamisme

Volant en main, difficile de ne pas chercher la comparaison avec le Peugeot E-3008 directement concurrent. Et celle-ci n’est pas forcément à l’avantage du SUV sochalien. Le Scénic est en effet remarquablement plus léger que le Peugeot, avec une différence de masse de pas moins de 400 kilos, ce malgré sa batterie volumineuse. La conduite du Scénic est fluide et relaxante, l’auto ne cherche jamais à mettre le conducteur en difficulté. Les ingénieurs de Renault ont réussi à trouver un bon équilibre entre confort et dynamisme.

Même avec ses roues de 20 pouces, l’auto reste confortable et se comporte avec maîtrise. Les mouvements de caisse sont bien contrôlés et la sensation d’inertie souvent désagréablement ressentie dans les véhicules électriques lors des accélérations et décélérations est quasiment gommée. Certes, avec ses 220 chevaux, l’auto n’est pas non plus une bête de course, mais les accélérations et les reprises sont suffisamment dynamiques pour toutes les situations du quotidien qui le nécessitent. Bien que la direction aurait gagné à être un peu plus ferme, l’ensemble est très homogène dans son comportement.

Le freinage nous a laissé en revanche laissés plus circonspects. Impossible en effet de ne pas remarquer l’attaque particulièrement longue à la pédale de gauche, ce qui peut être surprenant lors d’un freinage d’urgence. En revanche, le freinage régénératif est facile à doser. Contrôlé par des palettes au volant, il s’ajuste selon quatre niveaux. Dommage que, comme sur le E-3008, il ne soit pas possible de disposer d’une roue libre ou, à l’inverse, d’un mode one pedal pour aller à l’arrêt complet.

Par ailleurs, l’indicateur du niveau de régénération engagé est un peu trop discret ; il peut arriver que l’on ne sache pas exactement sur lequel on se trouve.

Point très positif à souligner : les bruits d’air sont minimes, même à grande vitesse sur autoroute, et les bruits de roulement sont très bien atténués.

🔌 Le Scénic côté prise

Après deux jours passés au volant de la version 220 chevaux, notre consommation moyenne s’est établie à 18 kWh aux cent kilomètres. Pour recharger sa batterie, le Scénic offre plusieurs options. La version Techno – Esprit Alpine de notre essai embarquait un chargeur AC 22 kW et acceptait jusqu’à 150 kW en DC. En théorie, cette dernière permet de recharger la batterie de 87 kWh de 15 à 80 % en environ 35 minutes, mais nous aurions apprécié une capacité de charge encore plus élevée car sur cet item, la concurrence est rude. Renault annonce cependant une courbe de charge moyenne de 110 kW. Selon les versions, le Scenic peut être équipé d’un chargeur AC 7 kW et/ou d’une charge DC jusqu’à 130 kW maximum, ainsi que d’une batterie de 60 kWh. À noter que le câble de charge domestique est facturé 400 euros.

Deux moteurs sont également disponibles : celui de notre essai, d’une puissance de 220 chevaux, et une version de 170 chevaux.

🧐 Notre avis sur le test du Renault Scénic E-Tech