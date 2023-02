Facebook : après avoir viré en masse, Meta exige que ses employés soient efficaces en 2023

L’avatar de Mark Zuckerberg © Meta

La société mère de Facebook, Meta, a connu une année 2022 difficile. Le géant des médias sociaux a licencié des milliers de ses employés, signalé sa première baisse de revenus et constaté une baisse du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur Facebook.

Cynique, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que la société devrait désormais « fortement se concentrer sur l’efficacité en 2023 » alors qu’elle continue d’investir dans le métavers et l’intelligence artificielle.

Meta veut une année 2023 sous le signe de l’efficacité après avoir viré 11 000 personnes

Meta réagit à l’incertitude économique et souhaite « mettre le paquet » en 2023, alors que ses annonceurs n’ont de cesse de réduire leurs dépenses. Pour rappel, l’entreprise de Mark Zuckerberg avait dégagé 11 000 de ses employés en novembre dernier, soit environ 13 % de ses effectifs. Elle a également gelé les embauches au cours des trois premiers mois de 2023 et en a profité pour réduire la taille des bureaux et les avantages de ses travailleurs.

Zuckerberg rappelait dans un article de blog en novembre que son entreprise avait commencé à embaucher davantage pendant la pandémie, car les gens passaient plus de temps à faire des achats en ligne et à utiliser les médias sociaux. Mais cette augmentation de l’activité n’aura pas duré et l’entreprise doit faire face à d’autres défis : un ralentissement économique, une concurrence accrue face à l’application TikTok et les modifications qu’Apple a réalisé vis-à-vis de la confidentialité, qui ont rendu plus difficile pour les annonceurs le suivi des données de clients potentiels. Le chiffre d’affaires de Meta au quatrième trimestre s’est toutefois élevé à 32,2 milliards de dollars, un chiffre situé au-dessus des estimations.

Zuckerberg a reconnu que 2022 avait été une année difficile, mais persiste et signe en souhaitant développer son métavers, des espaces virtuels où les gens peuvent travailler, jouer et socialiser. L’entreprise, qui a perdu des milliards de dollars à cause de son lancement dans la VR, avait quand même lancé un nouveau casque de réalité virtuelle à 1 800 € en octobre. Pendant ce temps, les jeux en VR de Meta sont un échec, à l’instar du bizarroïde Horizon Worlds, rempli de mondes vides et tristes.

Face à ChatGPT et consorts, la société veut également mettre le paquet sur l’IA, Meta ayant déjà doublé son utilisation pour recommander des vidéos ou des publications susceptibles d’intéresser les utilisateurs sur Facebook et Instagram.