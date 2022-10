Meta perd des milliards de dollars à cause du métavers, mais annonce le Quest 3 pour 2023

Mark Zuckerberg a perdu près de la moitié de sa fortune à cause de Meta et la situation n’est pas encore près de s’améliorer. Elle empire même. Meta continue effectivement de perdre des milliards de dollars avec Reality Labs. C’est sa division qui est consacrée à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et au métavers. En partageant ses résultats financiers du troisième trimestre de 2022, Meta a révélé que Reality Labs a perdu 3,7 milliards de dollars pendant cette période.

Reality Labs n’arrive pas à encore à obtenir des résultats fructueux et nous ne savons pas quand elle y parviendra. En 2021, Reality Labs avait perdu 10 milliards de dollars et elle pourrait en perdre encore plus cette année. Elle est effectivement déjà à plus de 9 milliards de dollars de pertes pour cette année. Le métavers n’arrive pas encore à séduire les utilisateurs. Meta a même reconnu dans des documents internes que la plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds est remplie de mondes vides et tristes.

Meta s’attend à ce que les pertes de Reality Labs augmentent encore en 2023

Dave Whener, le directeur financier de Meta, a reconnu que : « nous prévoyons que les pertes d’exploitation de Reality Labs en 2023 augmenteront considérablement d’une année sur l’autre ». Ce n’est donc pas un constat rassurant pour la société mère de Facebook. Néanmoins, cela ne semble pas affecter Mark Zuckerberg. Il est déterminé à continuer de développer le métavers, coûte que coûte.

Selon Mark Zuckerberg, cet investissement de milliards de dollars sera rentable d’ici quelques années. « C’est une entreprise énorme et il faudra souvent quelques versions de chaque produit avant qu’ils ne deviennent populaires. Mais je pense que notre travail ici aura une importance historique et créera les bases d’une toute nouvelle façon d’interagir les uns avec les autres et d’intégrer la technologie dans nos vies », a-t-il déclaré.

En tout cas, cela n’empêche pas Meta de préparer son prochain casque de réalité virtuelle. Après le casque de réalité mixte Quest Pro à 1 799 €, la société a annoncé que la « prochaine génération de notre casque grand public Quest » devrait arriver « plus tard l’année prochaine ». Il s’agit certainement du Quest 3. Le casque VR succèdera au Quest 2 dont le prix a augmenté de 100 € cette année.

