Facebook : comment vérifier si vos données personnelles ont été compromises ?

Facebook subit régulièrement des fuites de données d’une grande ampleur qui compromettent la confidentialité de ses utilisateurs. Vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle fuite de données datant d’il y a quelques jours.

Facebook sur mobile – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash

Un spécialiste de la cybersécurité a effectivement découvert qu’une base de données de 533 millions d’utilisateurs Facebook était gratuitement disponible sur un forum de piratage relativement facile à accéder. Ces informations remontaient à une fuite datant de 2019, mais cela n’empêche pas que certaines données sont toujours valides à l’heure actuelle.

Vos informations personnelles de Facebook sont-elles en danger ?

Comme l’a rapporté Insider, « les données exposées comprennent les informations personnelles de plus de 533 millions d’utilisateurs Facebook de 106 pays, dont plus de 32 millions d’utilisateurs au Royaume-Uni et 6 millions en Inde. Cela comprend leur numéro de téléphone, leur identifiant Facebook, leur nom complet, le lieu et la date de leur naissance, leur biographie et, dans certains cas, les adresses e-mail ». Vous l’aurez donc compris, cette fuite de données n’est pas à prendre à la légère. Elle est encore plus importante que celle de décembre 2019 où 267 millions de comptes et leurs données personnelles s’étaient retrouvés dans la nature. Voici comment vous pouvez vérifier si vos informations personnelles ont été impactées ou non.

L’un des outils les plus populaires et les plus fiables est le site internet qui s’appelle Have I Been Pwned. Il vous suffit de rentrer l’adresse e-mail que vous utilisez pour votre compte Facebook. Cliquez ensuite sur le bouton « pwned ? » et le site vous indiquera si votre adresse a déjà été compromise. Si oui, un cadre rouge s’affiche et vous pouvez consulter en défilant vers le bas le ou les sites qui ont été victimes d’une fuite de données et sur lesquels vous êtes inscrit. Sinon, un cadre vert s’affiche et vous n’avez pas d’inquiétude à vous faire.

Enfin, la meilleure façon de protéger vos données personnelles contre les fuites est tout simplement de renforcer la sécurité de votre compte Facebook. Vous pouvez par exemple utiliser un mot de passe plus compliqué et activer l’authentification à deux facteurs.

Source : Android Central