Facebook, Instagram : comment supprimer votre numéro de la base de données ?

Même si vous ne l’avez pas communiqué, il est fort possible que Meta possède votre numéro de téléphone dans sa base de données. Cet outil insoupçonné permet de le supprimer une bonne fois pour toutes.

Facebook © Pexels

Selon les ingénieurs de la plateforme, Facebook ne sait pas comment gérer les données de ses utilisateurs afin d’assurer au mieux leur confidentialité. Une information déroutante qui pourrait vous pousser à ne fournir à Meta que le strict minimum. Mais il est possible que la société-mère de Facebook et Instagram possède votre numéro de téléphone à votre insu. Et ce même si vous avez choisi de ne pas le partager.

En effet, un usager a possiblement chargé son carnet d’adresses incluant vos coordonnées sur Facebook, Messenger ou Instagram. Heureusement, il est possible de le vérifier. Et de supprimer, le cas échéant, votre numéro de la base de données avant de l’ajouter à la liste de blocage.

Pour ce faire, il suffit d’utiliser un outil déployé discrètement en mai 2022. À l’époque, Meta n’avait pas communiqué là-dessus. D’où le fait que personne n’avait entendu parler de l’outil jusqu’à ce que la presse spécialisée s’en empare.

Facebook, Instagram : comment effacer votre numéro de téléphone ?

Le processus est simple comme bonjour. Voici les différentes étapes :

Cliquez sur ce lien pour accéder à l’outil.

Sélectionnez les informations de contact que vous souhaitez rechercher dans la base de données de Meta (numéro de portable, numéro de téléphone fixe ou adresse e-mail).

Cliquez sur Suivant.

Saisissez ensuite le numéro ou l’adresse e-mail que vous souhaitez que Meta recherche.

Sélectionnez les réseaux sociaux visés puis cliquez sur Suivant .

. Vous recevrez alors un code de confirmation qu’il faudra taper dans le champ dédié à cet effet.

Meta vous confirmera ensuite si votre numéro a bien été chargé par au moins un utilisateur via son carnet d’adresses.

En cliquant sur Confirmer, vous pourrez supprimer votre numéro de la base et bloquer toute future importation.

Vous savez désormais comment procéder ! Toujours au rayon des tutoriels dédiés à Meta, voici comment changer votre e-mail et votre numéro de téléphone associés à votre compte Facebook.