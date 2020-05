Facebook partage sa vision du travail post pandémie en réalité virtuelle et augmentée

Imposé par les mesures de confinement, le télétravail a contraint les entreprises à s’adapter en faisant appel à de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail. Le service de visioconférence Zoom a connu une croissance exponentielle, et Facebook Workplace a pratiquement doublé son nombre d’utilisateurs payants. Une tendance qui va probablement se prolonger bien au-delà de la crise sanitaire. L’occasion pour Facebook de partager sa vision du télétravail. À travers une courte vidéo, la firme illustre comment la réalité mixte peut simplifier le travail à améliorer la productivité.

Crédit : Facebook

Facebook croit depuis longtemps que les domaines d’application de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée ne se limitent pas au divertissement. En plus des outils traditionnels qui permettent de collaborer et de garder un lien social, Facebook imagine un espace de travail en réalité mixte qui s’affranchit des limites d’un bureau physique. Andrew « Boz » Bosworth, patron de la division RA et RV de Facebook, partage la vidéo d’un test expérimental utilisant un prototype de matériel et de logiciel Facebook.

This is real footage using prototype headsets. We're always experimenting with future concepts using different hardware configurations as part of our proof-of-experience process — Boz (@boztank) May 21, 2020

La vidéo de seulement quelques secondes a été capturée directement à partir du casque Oculus présente un environnement de travail avec un clavier et une barre d’outils virtuels, ainsi que des écrans flottants. Avec des mouvements de la main et des doigts, on peut les déplacer et les redimensionner sans se soucier de l’espace réel dont on dispose.

Facebook à l’avant-garde du télétravail en réalité mixte

Facebook et Oculus disposent déjà d’une division dédiée aux entreprises et à l’élaboration d’outils pour favoriser le travail en réalité mixte. Le suivi des mains, l’audio spatial, la réalisation d’avatars plus réalistes, ou encore les technologies sans fil illustrent la volonté de l’entreprise de s’imposer dans ce secteur. Facebook souhaite aller encore plus loin en permettant à la majorité de ses salariés de travailler à distance avec ces nouveaux outils.

Dans une interview donnée à The Verge, Mark Zuckerberg affirme sa volonté de devenir « l’entreprise la plus avant-gardiste en matière de travail à distance à notre échelle […] Nous devons le faire de manière réfléchie et responsable, donc nous allons le faire de manière mesurée. Mais je pense qu’il est possible qu’au cours des cinq à dix prochaines années, peut-être plus près de dix que de cinq, mais quelque part dans cette fourchette, nous puissions arriver à ce que la moitié environ de l’entreprise travaille à distance de façon permanente ».

Source : The Verge – Facebook