Facebook : récupérer mon compte sans mot de passe ni email

Perdre l’accès à son compte Facebook est sacrément embêtant. Le site propose cependant plusieurs moyens pour reprendre la main sur son compte en cas de perte de son mot de passe. Dans cet article, on vous explique pas à pas comment effectuer une réinitialisation. Avant de vous détailler les autres méthodes, voici la marche à suivre pour changer votre mot de passe Facebook en utilisant votre adresse e-mail.

Pour commencer, cliquez sur Mot de passe oublié sur la page de connexion.

Capture d’écran @Tom’s Guide

Tapez ensuite votre adresse email dans le champ consacré.

Cochez la case Envoyer le code par e-mail puis cliquez sur Continuer.

Capture d’écran @Tom’s Guide

Il suffira ensuite de rentrer le code reçu par mail puis de déterminer un nouveau mot de passe.

Réinitialiser son mot de passe Facebook avec son compte Google

Notez qu’il est également possible de réinitialiser votre mot de passe avec votre compte Google si vous êtes connecté à ce dernier sur le navigateur. Cochez la case correspondante puis cliquez sur Continuer .

si vous êtes connecté à ce dernier sur le navigateur. Cochez la case correspondante puis cliquez sur . Facebook va alors reconnaître votre compte Google et vous permettre de changer votre mot de passe instantanément.

Capture d’écran @Tom’s Guide

Réinitialiser son mot de passe Facebook avec son numéro

Vous n’arrivez plus à accéder à votre boîte mail car vous avez également oublié le mot de passe associé à cette dernière. Par conséquent, la réinitialisation de votre mot de passe Facebook par ce biais est impossible. Heureusement, vous pouvez récupérer votre compte par un autre moyen. Si vous avez renseigné un numéro de téléphone dans les paramètres de votre compte Facebook, le réseau social pourra vous envoyer un code par SMS. Code qui vous permettra de débloquer l’accès à votre compte.

Cliquez sur Mot de passe oublié sur la page d’accueil puis tapez votre numéro dans l’espace dédié à cet effet.

Capture d’écran @Tom’s Guide

Si Facebook a votre numéro en mémoire, il suffira de cocher la case correspondante puis de cliquer sur Continuer pour recevoir le code.

Capture d’écran @Tom’s Guide

Une fois chose faite, entrez le code reçu dans l’espace réservé puis cliquez sur Continuer.

Capture d’écran @Tom’s Guide

Choisissez ensuite un nouveau mot de passe. Pour rendre votre compte moins perméable aux intrusions malveillantes, il est conseillé d’opter pour une combinaison de lettres (minuscules et majuscules), de chiffres et de signes de ponctuation.

Capture d’écran @Tom’s Guide

J’ai perdu mon identifiant Facebook

Vous n’avez plus accès à la boîte mail associée à votre compte Facebook ? Et vous ne pouvez pas vous faire envoyer de SMS de récupération ou passer par votre compte Google ? Il vous sera malheureusement impossible de retrouver l’accès à votre compte via les outils fournis par le réseau social. Comme toujours, la protection contre le piratage passe par des précautions à prendre en amont. Le choix d’un mot de passe fort, et différent de celui de vos autres services utilisés, est important. De même que la sécurisation de son compte. Notamment en choisissant des contacts de confiance qui peuvent récupérer votre compte pour vous. Ou encore avec l’identification en deux étapes.

Si vous suspectez un piratage de votre compte, rendez-vous sur cette page d’assistance où Facebook vous viendra en aide. Dans cette situation, il est fréquent que l’auteur de l’intrusion modifie l’adresse de contact afin d’empêcher cette méthode de récupération de fonctionner. Mais Facebook a une parade. Si le pirate a bel et bien modifié l’adresse e-mail associé à votre profil Facebook, le réseau social enverra automatiquement un message sur la boîte e-mail initialement associée. Il suffira alors de cliquer sur le lien pour rendre le changement d’adresse caduc et reprendre la main sur votre compte.

