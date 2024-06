Faille sur les AirPods : des pirates peuvent vous mettre sur écoute

Mettez à jour vos écouteurs AirPods sans plus tarder ! Apple vient de signaler l’existence d’une faille particulièrement préoccupante. Des pirates pourraient l’exploiter pour écouter vos conversations à votre insu.

Apple déploie régulièrement de nouvelles versions du firmware des AirPods. Un moyen de corriger les bugs et de boucher les failles de sécurité qui menacent les utilisateurs. La dernière mise à jour permet notamment de combler la vulnérabilité CVE-2024-27867 qui semblait particulièrement préoccupante. Et pour cause, un pirate se trouvant près de vous pouvait tout à fait l’exploiter pour écouter vos conversations.

Mettez à jour vos AirPods pour boucher la faille CVE-2024-27867 !

Mis au parfum par le chercheur Jonas Dreßler, Apple a donc rapidement réagi en mettant au point de nouvelles versions du firmware (AirPods Firmware 6A326 et 6F8, Beats Firmware 6F) pour les modèles suivants :

AirPods 2e génération et versions ultérieures

AirPods Pro (tous les modèles)

AirPods Max

Powerbeats Pro

Beats Fit Pro

La firme de Cupertino a également expliqué brièvement le problème : “Lorsque vos écouteurs recherchent une demande de connexion à l’un de vos appareils déjà couplés, un attaquant situé à portée Bluetooth a la possibilité d’usurper l’appareil source visé et d’accéder à vos écouteurs”, détaille le constructeur sur sa page de support.

Pour éviter de vous exposer à de tels risques, il faut donc procéder à une mise à niveau sans plus tarder. Pour rappel, les mises à jour s’installent automatiquement sur vos AirPods quand ils sont en charge à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac. Il faut aussi que ces derniers soient connectés au WiFi.

Pour savoir si vos écouteurs disposent de la dernière mouture du micrologiciel, vous pouvez passer par votre iPhone. Voici la marche à suivre :

Ouvrez les Réglages > Bluetooth .

. Apuyez sur le bouton Infos situé à côté du nom de vos AirPods.

situé à côté du nom de vos AirPods. Descendez tout en bas jusqu’à trouver la section A propos.