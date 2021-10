Apple AirPods 3 officialisés : prix, date de sortie, caractéristiques, on vous dit tout

Apple vient de dévoiler ses AirPods 3. La troisième génération de ses écouteurs True Wireless ne modifie pas l’ADN des écouteurs d’Apple, mais vient s’insérer dans une gamme d’écouteurs désormais large.

Apple a profité de sa conférence autour des MacBook Pro pour présenter ses AirPods 3. Des écouteurs qui viennent s’insérer entre les AirPods 2 et les AirPods Pro avec un design et des fonctions complémentaires. Un entredeux qui vient adresser une partie du marché encore perméable aux écouteurs d’Apple.

Apple AirPods 3 – Crédit : Apple

Les AirPods 3, quand sortent-ils et à quel prix ?

Les AirPods 3 sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui. Leur sortie est prévue la semaine prochaine. Ils sont commercialisés au prix de 199 €. C’est un peu plus cher que les AirPods 2 à leur lancement. Pour rappel, ce modèle avait été lancé à 179 €, mais c’était le modèle de base, en charge filaire uniquement. Pour une charge sans fil, il fallait compter 229 €. Avec les AirPods 3, on bénéficie de la charge sans fil d’office pour 199 €.

Restant au catalogue, les AirPods 2 baissent de prix pour ne pas marcher sur les platebandes de la troisième génération. Comptez 149 € pour le modèle sans induction. L’autre modèle n’est plus référencé chez Apple. Le boîtier de charge sans fil est toujours disponible seul, à 89 €.

Apple AirPods – Crédit : Apple

Comment s’articule la gamme AirPods en 2021 ?

Apple a désormais trois modèles d’écouteurs sans fil en vente, chacun ayant une proposition propre. Les AirPods 2 (non-intras et sans isolation), les AirPods 3 (semi-intras avec isolation passive) et les AirPods Pro (intras avec isolation active).

AirPods 3, à quoi ressemblent-ils ?

Apple a décidé de rapprocher le design des AirPods 3 de celui des AirPods Pro. On oublie donc la structure totalement ouverte des AirPods 1 et 2. Les petits derniers prennent la forme d’AirPods Pro auxquels ont aurait retiré leurs canules en silicone. Ils devraient donc venir s’insérer dans le début du canal auditif, quand les AirPods 1 et 2 reposaient à son entrée. Un avantage primaire à cela : on gagne une isolation passive que l’on avait pas jusqu’alors sur les AirPods classiques. Seule la version Pro propose une isolation passive et active (ANC). Une spécificité qui va d’ailleurs durer puisque les AirPods 3 n’ont pas d’ANC. A noter que les AirPods 3 sont résistants à la sueur et à l’eau.

A contrario, ceux qui ne supportent pas insérer un embout dans leurs oreilles devront s’en tenir aux AirPods 2 qui, rappelons-le, demeurent au catalogue, à prix réduit.

Les AirPods 3 sont compatibles Audio Spatial

Pour Apple, le Dolby Atmos représente une aussi grande avancée que le passage du mono au stéréo ou de la SD à la HD. Cette technologie permet d’élargir le système stéréo et ses deux canaux. Aujourd’hui, on chasse la spatialisation du son, à l’instar de Sony et l’Audio 3D de la PS5. Cette approche tridimensionnelle du son permet de positionner les différents musiciens et chanteurs dans l’espace afin de mieux faire ressortir leurs jeux. La musique gagne un relief qu’on ne lui connaissait pas et l’on redécouvre alors des morceaux que l’on pensait connaître par coeur.

A l’instar de nombre des derniers produits Apple, les AirPods 3 sont prêts pour le Dolby Atmos grâce à la fonction Audio Spatial d’Apple. Seul hic, il faut encore attendre les contenus compatibles. Actuellement quelques milliers de titres sont disponibles en Dolby Atmos. On est loin de couvrir une bibliothèque Spotify.

Les AirPods 3 ont-ils un meilleur rendu audio ?

Apple n’a pas que changé le design de ses écouteurs. La partie audio a été retravaillée. Sont mis en avant de nouveaux drivers qui doivent délivrer des basses plus présentes, tout en ne sacrifiant pas les hautes fréquences, dixit Apple. Les AirPods 3 hérite également de la technologie Adaptative EQ des AirPods Pro. Celle-ci retravaille dynamiquement le son en temps réel afin que le rendu entendu par l’utilisateur corresponde à ce qu’il est réellement. De quoi gommer le vieillissement auditif sur le papier.

Apple AirPods 3 – Crédit : Apple

Quelle autonomie pour les AirPods 3

Apple dope l’autonomie de ses écouteurs. Les AirPods 3 tiennent 6h en une charge. Quatre charges sont contenues dans leur boîtier, soit 30h d’autonomie en tout. C’est plutôt bien, mais on a connu mieux pour des écouteurs sans réduction de bruit active. Ajoutons qu’il est possible de récupérer 1h d’autonomie en 5 minutes de charge. Cette charge peut être effectuée avec ou sans fil et même avec MagSafe.

Apple AirPods 3 – Crédit : Apple

Face aux AirPods 3, la concurrence est rude

Il était temps qu’Apple présente de nouveaux écouteurs. Installés depuis 2019, les AirPods 2 voyaient leurs ventes s’essoufler. Selon les chiffre de Strategy Analytics, 300 millions d’écouteurs Bluetooth ont été vendus en 2020. Sur cette masse, 40% étaient des AirPods. Un an après, la concurrence s’est mieux organisée. Les Chinois notamment arrivent en force avec de bons produits tels que les Enco Free 2 d’Oppo, les Nothing ear(1) ou encore les Freebuds 4i de Huawei, chacun étant proposant de la réduction de bruit active pour moins de 100 €.

De leur côté, les AirPods 3 sont moins complets, mais bénéficient de l’aura de la Pomme. Une marque dont le logo fait vendre à lui seul. Nul doute que l’on verra bientôt fleurir ces nouveaux écouteurs dans les oreilles de nos voisins d’ici Noël où ils devraient faire partie des listes.