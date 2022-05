Fall Guys gratuit : les 10 meilleurs trucs et astuces pour bien débuter

Le jeu vidéo multijoueur en ligne complètement déjanté Fall Guys deviendra free-to-play à partir du 21 juin 2022. Le titre, jouable sur PlayStation, Nintendo Switch, Xbox et PC, sera disponible gratuitement au téléchargement. Alors, quels sont les meilleurs tips et astuces pour bien débuter ? On vous dit tout ici.

Fall Guys © Epic Games, Devolver Digital

Tout le monde attendait la nouvelle et c’est donc désormais officiel : le jeu vidéo Fall Guys va devenir entièrement gratuit à partir du 21 juin 2022. Il est d’ores et déjà disponible sur toutes les consoles et sur PC.

Vu qu’il s’agira très bientôt d’un free-to-play, il pourra être téléchargé gratuitement sur tous ces supports. En revanche, certains éléments seront payants, à l’image de Fortnite par exemple. Mais bien qu’il soit relativement simple à prendre en main, il existe tout de même quelques trucs et astuces qui pourront vous aider à obtenir votre première couronne. C’est parti.

Qu’est-ce que Fall Guys ?

Dans Fall Guys: Ultimate Knockout, 60 personnes s’affrontent dans tout un ensemble de de mini-jeux qui vont du saut d’un endroit à l’autre à la mémorisation de schémas spécifiques. Les joueurs, représentés par des personnages ressemblant à des bonbons, se déplacent sur un terrain de jeu en trois dimensions, avec des mouvements pour sauter, saisir, escalader ou plonger.

Fall Guys © Epic Games, Devolver Digital

L’objectif est de se qualifier pour les tours suivants en réussissant chacun des mini-jeux sélectionnés au hasard. Certains mini-jeux impliquent de courir vers une ligne d’arrivée à la fin de la carte, par exemple. Sur chaque mini-jeu, des obstacles apparaissent autour de la carte pour plus de complexité.

Les joueurs trop lents, qui tombent dans du slime rose ou qui échouent à certaines exigences, sont éliminés. Au tour final, les quelques joueurs restants s’affrontent dans un match final avec un mini-jeu aléatoire plus dur que les autres.

Asucte n° 1 : sautez, plongez, attrapez

Il n’y a que trois actions sur votre chemin vers la victoire : sauter, plonger ou saisir. Maîtriser tous ces mouvements vous donnera un avantage. Sauter en particulier est important. Réduisez le timing et la hauteur, et vous ne perdrez pas votre élan en traversant tous les obstacles.

La plongée est également essentielle, car vous pouvez l’utiliser pour esquiver des obstacles ou même des personnes pendant que vous courez. La plongée peut aussi pousser des balles et d’autres objets, mais attention, puisqu’un raté peut vous allonger sur le sol durant quelques secondes.

Enfin et surtout, le fait de saisir peut être vital pour votre succès. Certains jeux vous obligeront à saisir des objets, mais dans d’autres mini-jeux, vous pouvez saisir et saboter d’autres participants. Apprenez à maîtriser ces trois mouvements et vous serez tout de suite bien plus à l’aise.

Astuce n°2 : être premier n’a pas d’importance au début

Vous n’avez pas besoin de gagner les deux premiers tours pour gagner votre couronne. Les mini-jeux de Fall Guys sont généralement divisés en cinq tours. Après chaque tour, ceux qui ne se qualifient pas sont éliminés. Tout le monde vise la première place, mais dans ces tours de qualification, il est juste important de bien se placer plutôt que d’être éliminé en essayant de tout donner pour être premier.

Astuce n°3 : suivez les autres et apprenez de leurs erreurs

Le jeu peut parfois partir dans tous les sens, alors pourquoi ne pas suivre quelqu’un qui a l’air de savoir ce qu’il fait ? Dans les mini-jeux qui nécessitent une certaine mémorisation, essayez simplement de suivre la foule pour ne rien mémoriser. Laisser les autres faire des erreurs pourra vous aider dans les niveaux remplis de fausses portes ou de faux planchers.

Astuce n°4 : Commencez à serrer tout le monde dans vos bras

Une prise ici et là peut saboter vos chances de remporter la couronne, alors attention à ceux qui font tout pour vous saisir. Sachez toutefois que vous ne pouvez saisir que ceux qui ne saisissent pas ou qui sont déjà saisis… Alors chronométrez bien vos prises et accrochez-vous aux autres dès que c’est nécessaire.

Astuce n°5 : déplacez bien la caméra

Avec votre souris ou votre joystick droit, vous pouvez tourner votre caméra et opter pour un meilleur angle de vue. Cela vous aidera toujours à savoir où aller, contourner vos adversaires, etc. Apprenez à maîtriser votre caméra et tout deviendra bien plus simple.

À lire aussi : Android et iOS (iPhone) : Top 10 des meilleurs jeux gratuits

Fall Guys © Epic Games, Devolver Digital

Astuce n°6 : vous n’avez pas besoin de dépenser de l’argent réel

À chaque partie, vous gagnerez de l’argent (kudos). Vous gagnez plus en fonction du nombre de tours auxquels vous survivez et pouvez obtenir de l’argent bonus si vous êtes dans les 50 % de qualifiés. Vous pourrez échanger cet argent dans le magasin en jeu contre des objets décoratifs, comme des costumes ou des combinaisons de couleurs, par exemple.

Vous pouvez acheter des Kudos avec de l’argent réel, mais vous n’avez absolument pas « besoin » de le faire. Les objets décoratifs comme les costumes ne feront rien pour améliorer réellement votre jeu : ils sont juste là pour le spectacle. Nous vous conseillons juste de vérifier le magasin lorsque vous commencez à jouer, au cas où certains objets seraient intéressants à acheter (avec vos Kudos — là encore, pas besoin de dépenser votre argent).

Astuce n°7 : jouez défensif

Dans les épreuves d’équipe où vous devez accumuler des œufs ou des ballons de football, la meilleure attaque peut être une bonne défense. Si d’autres joueurs de votre équipe jouent de manière agressive, restez près d’eux et essayez de déjouer les plans des joueurs qui tentent de voler votre horde.

Astuce n°8 : n’hésitez pas à regarder les parties en spectateur

Vous devenez spectateur à chaque fois que vous êtes éliminé ou si vous vous qualifiez avant les autres joueurs. C’est un excellent outil qui vous permettra non seulement de rigoler un coup en regardant vos adversaires échouer, mais aussi d’apprendre. Observer comment les autres joueurs franchissent les obstacles vous donnera de multiples leçons pour mieux jouer.

Astuce n°9 : sachez bien reconnaître votre personnage

Cela peut sembler idiot, mais une astuce qui peut vous aider à devenir un meilleur joueur consiste à bien identifier votre personnage. Le jeu est chaotique et si vous perdez la trace de votre personnage, vous finirez sûrement par courir dans la mauvaise direction ou faire des erreurs. Un couvre-chef ou un costume distinctif pourra vous faciliter la tâche.

Astuce n°10 : n’allez pas trop vite

Il est facile de se faire aspirer par le rythme effréné des autres joueurs. Alors essayez simplement de ralentir, même s’il s’agit d’une course. Changer votre timing ou aller à votre propre vitesse pour éviter certains obstacles sera plus efficace sur le long terme que de détaler à toute vitesse pour finir par perdre. Restez calme et ne paniquez pas !