Fallout 5 : une sortie dans très peu de temps grâce au succès de la série ?

Même si The Last of Us a récemment prouvé qu’adapter un jeu vidéo sur le petit écran pouvait mener à la gloire, il était difficile de prévoir que la série Fallout diffusée sur Amazon Prime Vidéo rencontrerait un tel succès.

Les notes du programme sur Rotten Tomatoes atteignent des sommets (93 % de la presse et 89 % du public), relançant même l’intérêt pour Fallout 76 et Fallout 4 grâce à une mise à jour next-gen déployée au moment opportun, Xbox pourrait même décider de sortir Fallout 5 plus que tôt prévu pour surfer sur la vague.

Fallout 5 pourrait sortir rapidement suite au triomphe de la série

En 2018, alors que les fans attendaient un nouvel épisode solo de leur licence post-apo, Bethesda sortait le très contesté Fallout 76. Le jeu multijoueur n’a clairement pas fait l’unanimité auprès du public, signant un coup d’arrêt pour la saga.

Grâce au succès de l’adaptation de Fallout en série, le cinquième opus pourrait bien arriver plus vite que prévu. Le journaliste Jez Corden confie que Xbox est « en train d’élaborer des plans pour que le prochain Fallout soit disponible le plus tôt possible » dans son émission The Xbox Two Podcast.

A priori, il n’en sait pas plus sur ce jeu qui sera potentiellement nommé Fallout 5… ou Fallout New Vegas 2 ? Quelle que soit son appellation, Xbox ne confiera probablement pas le développement de ce nouvel épisode à Bethesda, mobilisé sur la production de The Elder Scrolls 6.

Rappelons que le show Fallout aura bel et bien droit à une saison 2. Xbox pourrait faire le choix de sortir Fallout 5 au moment de la diffusion de cette dernière afin de profiter de l’engouement généré pour booster ses ventes. Les fans devront quand même patienter un petit moment avant de pouvoir jouer à ce nouvel opus.