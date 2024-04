Fallout 4 profite d’un pic de joueurs historique grâce à la série Amazon

Diffusée sur Amazon Prime Video, la série Fallout a reçu un accueil enthousiaste. Après les louanges de la presse spécialisée, le programme a été salué par la communauté des fans. Ces derniers ont notamment estimé qu’elle restituait fidèlement l’ambiance post-apocalyptique des jeux. Après l’avoir visionnée, nombre de joueurs ont logiquement eu envie de se replonger dans les anciens titres de la franchise. Ce qui fait notamment les affaires de Fallout 4.

Mercredi 17 avril, le jeu a connu un pic de 93 294 joueurs simultanés sur Steam. Un score qui détonne par rapport aux moyennes enregistrées ces dernières années. Ce nouveau pic supplante en effet le pic post-lancement le plus élevé survenu en mai 2016 : à l’époque, 74 283 joueurs s’amusaient simultanément sur Fallout 4. Depuis juillet 2018, la barre des 20 000 joueurs simultanés n’avait d’ailleurs même pas été atteinte.

Fallout 4 affole les compteurs sur Steam, merci la série !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le jeu est 4e dans le classement des meilleures ventes sur Steam. Il s’insère en outre à la 14e position dans le classement des titres les plus populaires sur la plateforme vidéoludique. A noter que Fallout 76, disponible gratuitement sur Amazon Prime Gaming, a également bien fonctionné sur Steam, atteignant un pic de 39 455 joueurs.

De son côté, Fallout : New Vegas a regroupé 19 505 personnes simultanément au cours du week-end. Soit sa meilleure performance depuis fin 2015.

Après ce regain d’intérêt sur PC, Fallout 4 va connaître une seconde jeunesse sur les consoles de nouvelle génération. Une mise à jour sera déployée le 25 avril prochain pour sublimer le titre sur PS5 et Xbox Series. Le patch introduira des modes Performance et Qualité, donnant la possibilité aux joueurs de faire tourner le jeu en 60 FPS et 4K. Des correctifs et du nouveau contenu seront également de la partie.