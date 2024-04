Fallout : ce que l’on sait déjà sur la saison 2

Fallout est un immense succès et beaucoup attendent une possible saison 2 pour découvrir la suite des aventures de Lucy, Maximus et la Goule. On vous propose un récapitulatif de ce que l’on sait déjà dans notre dossier !

Prime Video a lancé la saison 1 de l’adaptation de Fallout. Tous les épisodes ont été publiés le 10 avril 2024, avec 24 heures d’avance sur la date d’origine, et on peut le dire : c’est un succès ! Les éloges se multiplient et il ne fait aucun doute que la série aura droit à une suite. En attendant ces possibles futurs épisodes, voici ce que l’on sait sur la saison 2.

🤔Est-ce que la saison 2 de Fallout a été confirmée ?

Pas encore. Mais selon un rapport de Variety, plusieurs productions fiscales auraient eu droit à un allègement fiscal dont la saison 2 de Fallout. Il se dit que cette suite aura un ambitieux budget de 153 millions de dollars. On attend toujours la confirmation de nouveaux épisodes de la part d’Amazon et Bethesda mais elle ne devrait pas tarder face au succès de l’adaptation.

📅Quand sortira la saison 2 de Fallout ?

Idem, on ne sait rien à ce propos. La saison 1 a débuté son tournage en juillet 2022 qui s’est terminé en mars 2023. Puis, la série est sortie un an après, le 10 avril 2024. On peut donc s’attendre à une production du même ordre et une sortie en 2026 pour la saison 2 de Fallout. Il faut toutefois noter que certains costumes et lieux n’ont plus besoin d’être fabriqués, le délai peut donc être réduit. Mais il va falloir du temps pour bâtir New Vegas…

☢️De quoi parlera la saison 2 de Fallout ?

Sur ce point, on se base sur le dernier plan de la saison 1 de Fallout. Henry McLean (Kyle MacLachlan) s’enfuit à bord d’une armure assistée endommagée et se retrouve dans le désert de Mojave en face de… New Vegas ! Il est donc fortement probable que la ville ait une grande place. Dirigé par Robert House, PDG de RobCo Industries qui était à la réunion top secrète de Vault-Tec lors d’un flashback, le strip héberge des casinos dirigés par trois familles : les Omerta, les Pacha et la Société du Gant Blanc.

Grâce à sa place, Robert House a pu préserver Las Vegas des bombes nucléaires lors de la grande guerre qui transforma notre monde en enfer post-apocalyptique. La République de Nouvelle Californie a installé un camp dans New Vegas, lieu protégé par des robots et autres mercenaires.

Puisque New Vegas il y a, on s’imagine que le barrage Hoover aura une place. Tout comme la terrible légion de Cæsar et ses soldats cruels, sadiques et violents. Sans oublier tous les clans du jeu vidéo : les Disciples de l’Apocalypse, Les Kings, les Grands Khans, les Poudriers et les Boomers (Abri 34).

En dehors de New Vegas, la saison 2 pourrait en dire plus sur le sort de la famille de Cooper Howard aka la Goule. Idem pour ce qu’est devenu Norm, le frère de Lucy, dans l’Abri 31 où il apprend toute la vérité sur Vault-Tec et sa propre existence. Quant à Maximus, va-t-il tourner le dos à ses frères de la Confrérie de l’Acier en découvrant leur véritable nature violente et totalitaire ?

L’Enclave est également mentionné à travers Wilzig, organisation politique qui se réclame descendante du gouvernement des États-Unis avant la guerre nucléaire. Ces soldats portent également des armures assistées.

⭐Quel casting pour la saison 2 de Fallout ?

En dehors des personnages morts comme Lee Moldaver, à moins de flashbacks, on s’attend au même casting pour la saison 2. Il faudra guetter l’annonce des futurs acteurs qui rejoindront ces futurs épisodes si la série Fallout a droit à une suite.

Ella Purnell : Lucy MacLean

Aaron Moten : Maximus

Kyle MacLachlan : Hank MacLean

Moisés Arias : Norm MacLean

Xelia Mendes-Jones : Dane

Walton Goggins : La Goule/Cooper Howard

Leslie Uggams : Betty Pearson

Zach Cherry : Woody Thomas

Annabel O’Hagan : Stephanie Harper

Dave Register : Chet Chester

Rodrigo Luzzi : Reg McPhee

Frances Turner : Barb Howard

Johnny Pemberton : Thaddeus

Leer Leary : Davey

Teagan Meredith : Janey Howard

Matt Berry : M. Handy