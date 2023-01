Far Cry 7 et un spin-off multijoueur seraient en développement chez Ubisoft

Deux jeux pourraient bientôt compléter la franchise Far Cry. Ubisoft serait effectivement en train de développer Far Cry 7, mais aussi un jeu multijoueur qui serait un spin-off de Far Cry. Celui-ci se déroulerait dans les grandes étendues sauvages de l’Alaska.

La franchise Far Cry a un bel avenir devant elle. Ubisoft serait effectivement en train de développer deux nouveaux jeux. Le premier n’est autre que Far Cry 7, la suite de la série principale. Le deuxième est un jeu multijoueur en ligne qui serait un spin-off de Far Cry.

Trois antagonistes de Far Cry © Ubisoft

En fait, selon un rapport d’Insider Gaming, Ubisoft avait initialement prévu un seul jeu avec une campagne solo et un mode multijoueur. Ce projet s’appelait Project Talisker avant d’être scindé en deux jeux différents. Il était supervisé par Dan Hay qui s’occupait de la franchise Far Cry à Ubisoft Montréal avant de partir chez Blizzard où il travaille maintenant sur un jeu de survie.

À lire aussi > Ubisoft Plus devrait arriver ce mois-ci sur les plateformes Xbox

Far Cry 7 utilisera le moteur graphique Snowdrop Engine comme le jeu Star Wars en monde ouvert

Insider Gaming explique que Far Cry 7 aurait le nom de code Project Blackbird en interne. La grosse nouveauté est que Far Cry 7 utiliserait le moteur graphique Snowdrop Engine. C’est le même que le prochain jeu Star Wars en monde ouvert. Nous n’avons cependant pas encore plus d’informations sur Far Cry 7. On sait néanmoins qu’il nous fera découvrir une autre destination exotique. Far Cry 6 qui est est 44 % plus rapide avec la FidelityFX Super Resolution d’AMD nous avait plongés dans une île fictive située dans les Caraïbes.

En ce qui concerne le spin-off de Far Cry en multijoueur, il faut s’attendre à du froid et de la neige. Avec le nom de code Project Maverick en interne, ce jeu multijoueur se déroulerait effectivement dans les grandes étendues d’Alaska. C’est un univers qui a souvent été évoqué pour la franchise Far Cry, mais qui n’a encore jamais été réalisé. Insider Gaming mentionne également qu’il pourrait s’agir d’un jeu de type extraction avec un système de contrats et de mort permanente.

Plusieurs sources ont d’ailleurs confirmé à Kotaku qu’Ubisoft essaie de sortir un jeu Far Cry entièrement multijoueur depuis déjà plusieurs années. Néanmoins, soit les projets n’aboutissent pas, soit ils sont transformés en d’autres projets. En tout cas, nous n’en saurons pas davantage pour le moment. Les détails sur Far Cry 7 et le spin-off multi sont encore plutôt maigres.

Source : Kotaku