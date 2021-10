Far Cry 7 : Ubisoft préparerait une nouvelle formule orientée multijoueur

Far Cry 7 pourrait bien révolutionner la franchise FPS d’Ubisoft. Selon une nouvelle fuite, le prochain opus sur PS5, Xbox Series et PC s’éloignerait totalement de la formule traditionnelle de Far Cry et serait davantage orienté multijoueur.

Far Cry 6 qui est 44 % plus rapide avec la FidelityFX Super Resolution d’AMD est sorti il y a seulement quelques jours. Les joueurs n’ont pas encore terminé d’explorer l’île de Yara. Ils ne l’ont pas tous libérée de l’emprise du dictateur Anton Castillo interprété par l’acteur Giancarlo Esposito. Néanmoins, Far Cry 7 commence déjà à faire parler de lui.

Far Cry 6 – Crédit : Ubisoft

Ubisoft n’aurait effectivement pas tardé à démarrer le développement du prochain opus de sa franchise à succès. Selon une nouvelle fuite, Far Cry 7 irait jusqu’à révolutionner la formule d’Ubisoft. Le FPS serait « plus orienté multijoueur » qu’il ne l’a jamais été.

Far Cry 7 pourrait-il révolutionner la franchise ?

Ce n’est pas la première fois qu’une source affirme que Far Cry 7 serait davantage tourné vers le multijoueur. Ce serait sa différence principale avec les précédents opus de la franchise. Il y a quelques mois, Jason Schreier de Bloomberg assurait même que Far Cry 7 irait « dans une direction radicalement différente pour Far Cry ».

Nous n’avons pas encore plus de détails sur la manière dont Far Cry 7 se servirait du multijoueur. Cependant, nous savons qu’Ubisoft se dirige de plus en plus vers le modèle économique du jeu-service. Le studio français a confirmé en juillet le développement d’Assassin’s Creed Infinity qui s’annonce être une plateforme évolutive. Un jeu-service est un jeu traditionnel avec du contenu payant ajouté régulièrement. Le FPS compétitif Rainbow Six Siege jouable en 4K à 120 FPS sur PS5 et Xbox Series X (aussi d’Ubisoft) est l’un des exemples les plus notables du jeu-service.

Quoi qu’il en soit, nous ne connaissons pas encore avec certitude le futur de la franchise Far Cry. Si Far Cry 7 est bel et bien développé en tant que jeu-service, les fans de la formule traditionnelle pratiquement inchangée depuis la sortie du premier opus en 2004 risquent d’être déçus de ce changement drastique.

Source : ComicBook