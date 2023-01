Ubisoft Plus devrait arriver ce mois-ci sur les plateformes Xbox

Ubisoft+ © Ubisoft

Ubisoft a annoncé qu’il lancerait son service d’abonnement Ubisoft Plus sur les consoles Xbox en janvier. Ubisoft Plus Classics avait été ajouté au PlayStation Plus Extra et Premium il y a quelques mois et depuis, nous n’avons pas eu de date pour sa sortie sur consoles Xbox.

Aujourd’hui, une source fiable, MauroNL, affirme qu’Ubisoft Plus pourrait bientôt être disponible pour les consoles Xbox. Selon lui, le backend de la boutique Microsoft vient d’être mis à jour et un tas de jeux Ubisoft, dont Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Tom Clancy’s Division 2 et Watch Dogs: Legion, ont reçu une étiquette « gratuit » en plus d’un compte à rebours jusqu’au 16 et 17 janvier.

Plus que quelques jours pour profiter d’Ubisoft Plus sur Xbox

Cela ne devrait donc pas surprendre si, dans quelques jours, les joueurs sur Xbox pourront s’abonner à Ubisoft Plus sur leurs consoles. Cet ajout conviendra aux joueurs qui souhaitent jouer à des titres Ubisoft bien connus.

Au lieu d’acheter le jeu pour une soixantaine d’euros, les utilisateurs peuvent acheter Ubisoft Plus à un prix bien inférieur et accéder à la bibliothèque complète de jeux Ubisoft et à toutes les franchises bien-aimées, y compris Assassin’s Creed, Far Cry, les jeux Tom Clancy et bien d’autres.

Cependant, Ubisoft Plus ne sera probablement pas fourni avec l’Xbox Game Pass ou l’Xbox Game Pass Ultimate comme EA Play. Pour accéder à la bibliothèque Ubisoft Plus, vous devrez payer 14,99 euros par mois, comme sur PC.

Comme pour chaque rumeur, il est conseillé de prendre cette nouvelle avec des pincettes jusqu’à la confirmation officielle de Microsoft ou d’Xbox. Néanmoins, il sera intéressant de voir ce que Microsoft réserve aux fans de ses consoles dans les prochains jours.