Fast & Furious 10 : Charlize Theron confirme son retour

Décidément, Fast & Furious 10 promet d’être l’un des plus grands volets de la saga. Alors que la franchise s’apprête à tirer sa révérence, les équipes productives voient les choses en grand. Outre l’arrivée très attendue de Brie Larson dans la peau d’un personnage encore secret, c’est une figure culte qui vient de confirmer son retour. Charlize Theron enfilera une nouvelle fois le costume de la diabolique et revêche Cipher. Et même si Dwayne Johnson refuse toujours de rejoindre ses anciens camarades, cette nouvelle parvient à faire oublier cette déconvenue.

Fast & Furious 10 : le retour de Charlize Theron – Crédit : Universal Pictures

C’est sur Instagram que la comédienne a confirmé sa préparation pour ce nouvel opus, dans une mise en scène en noir et blanc, bad-ass à souhait !

Fast & Furious 10 : Theron reprend du service

A grande nouvelle, photo exceptionnelle. Sur ce cliché léché, on peut découvrir la comédienne, toujours aussi puissante et dominante. La légende parle d’elle même. « She’s back baby » peut-on ainsi lire sous la publication. La menace que représente le personnage semble déjà être encore plus redoutable que dans le passé. Même si pour le moment, on ne sait encore rien de l’arc narratif de ce nouvel opus. Cipher devrait donc tenir une place de choix tout au long de l’intrigue.

Crédit : Instagram / @charlizeafrica

Il ne faut cependant pas oublier que Cipher n’est plus la méchante en titre, depuis l’arrivée de Momoa. On ignore donc quelle place exacte elle pourra occuper. Mais la nouvelle n’a pas manqué de déchaîner les passions parmi les fans du monde entier. Et ce n’est pas tout, car il se murmure désormais que Gal Gadot pourrait elle aussi revenir, malgré sa mort mise en scène dans le sixième volet. Et quelque chose nous dit que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises !

Fast & Furious 10 s’annonce d’ores et déjà comme un nouvel opus sensationnel. Ne serait-ce que par son casting et les promesses faites par Vin Diesel. Il faudra encore s’armer de patience pour découvrir le résultat !

Source : Screenrant