Jason Momoa jouera un méchant dans Fast and Furious 10

L’acteur Jason Momoa, populaire pour ses rôles dans Game of Thrones et Aquaman, sera l’un des protagonistes du dixième volet de Fast & Furious.

C’est ce vendredi que la nouvelle de la signature de Jason Momoa pour le prochain opus de Fast and Furious a fait surface. Le scoop fut confirmé plus tard par des médias hollywoodiens spécialisés, mais rien n’est certain pour le moment. Les Studios Universal restent très discrets quant aux moindres détails ayant trait à cette production.

Jason Momoa s’exprimant lors du San Diego Comic Con International 2017 – Crédits : Wikimedia/Gage Skidmore

Alors qu’il vient d’être surpris vivant dans un van après sa rupture avec sa conjointe, l’acteur continue d’intéresser les studios malgré un physique beaucoup plus relâché. Jason Momoa confirmait aussi au cours de l’année précédente s’être sérieusement blessé durant le tournage d’Aquaman 2, et on peut soupçonner que cette mésaventure sur le plan physique ne l’a pas non plus aidé à garder la ligne. Mais il est également connu pour son refus affiché de se conformer coûte que coûte aux canons du cinéma hollywoodien.

Jason Momoa gravit les échelons de l’industrie

Quoiqu’il en soit, l’acteur hawaïen confirme de plus en plus en plus ses talents d’acteur, notamment avec son apparition récente dans la première partie de Dune qui, nous le savons, a connu un très fort succès que ce soit du point de vue des critiques tout comme des entrées.

Le neuvième film Fast & Furious, intitulé F9, avait en mai dernier été l’une des grandes sorties internationales après les mois les plus difficiles de la pandémie. Le film a rapporté plus de 700 millions de dollars, un butin qui le place comme l’un des blockbusters hollywoodiens les plus rentables de 2021.

“F9” avait Justin Lin comme réalisateur et un casting spectaculaire qui, en plus de Vin Diesel, comprenait Michelle Rodríguez, John Cena, Charlize Theron et Helen Mirren. Tous répéteront leurs personnages dans le nouvel épisode. Néanmoins, Dwayne Johnson alias The Rock refuse catégoriquement de rejoindre le film. Momoa pourrait lui, selon les rumeurs, être un méchant dans Fast & Furious 10, et même le 11.

Cette nouvelle suite sera présentée en première le 18 mai 2023, et ce, avant le clap de fin de la franchise annoncé pour 2024 par Vin Diesel.

